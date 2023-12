Fundo Social de Solidariedade de São Caetano completa 30 anos 

O Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul completa neste sábado (9/12) 30 anos de assistência, atenção e carinho a quem mais precisa.

O viés social está presente em ações como a Festa de Natal, com a entrega de cestas de Natal e presentes para as crianças das famílias cadastradas no PróFamília, Festa das Crianças, almoços beneficentes e encontros para arrecadação de recursos para manutenção das atividades da entidade, como os vários cursos de capacitação para a recolocação no mercado de trabalho.

O Bazar de Natal sempre teve a caraterística de expor e colocar à venda peças de artesanato criadas pelos próprios alunos dos cursos de capacitação do Fundo Social. Toda a arrecadação foi revertida para a manutenção dos cursos.

Fora a capacitação profissional (são mais de 25 cursos todos os anos), o Fundo Social faz um amplo trabalho assistencial, com doações para mais de 30 entidades.

São doados leite (em pó e líquido), cobertores, roupas, fraldas, kit maternidade e cestas básicas às entidades. O Fundo Social realiza, também, campanhas anuais como a do Agasalho, nos meses de Inverno, e da Lojinha Solidária, que humaniza a distribuição destes agasalhos arrecadados na campanha.

Em 2019, a presidente e primeira-dama, Denise Auricchio, deu mais um passo no atendimento social às entidades, com a criação do Banco de Alimentos, que recebe, tria e encaminha de forma digna e saudável alimentos que perderam seu valor comercial, porém ainda com muito valor nutricional, a 68 entidades assistenciais do município.

No mesmo ano, o Fundo Social criou o Elas por Elas, projeto em parceria com a Secretaria de Saúde, mobilizando a cidade na prevenção ao câncer de mama e, quando necessário, encaminhando pacientes ao tratamento imediato.

Em 2023, também pelas mãos de Denise Auricchio, foi criado o EcoTroca, que já é um sucesso na cidade, onde cada morador pode trocar seu reciclável ou óleo usado por alimentos. Na quarta e última edição (6/12), no Bairro Nova Gerty, foram doados 744 kg de alimentos à população que compareceu ao evento.

Denise Auricchio sente-se em casa na entidade. “Iniciei em 2005, quando recebemos um convite para participar de um evento da então primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social paulista, Lu Alckmin, apresentando produtos dos fundos de diversos municípios. Depois de tanto pensar e ser incentivada por ela, o Fundo Social de São Caetano participou com pães produzidos por nossa Padaria Artesanal, que foi o embrião dos nossos cursos profissionalizantes”, relembra. Denise presidiu a entidade de 2005 a 2012 e retornou em 2017.

HISTÓRICO

O Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul foi fundado em 9 de dezembro de 1993. A primeira presidente foi a senhora Ida Martha Dall’Anese, sendo sucedida por Avelina Romanelli Tortorello e, posteriormente, Denise Auricchio, Maria da Graça Pinheiro e, novamente, Denise Auricchio até o momento.

O Fundo Social segue seu propósito de acolher, atender e fazer a diferença na vida de cada pessoa que passa pela entidade.