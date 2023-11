Fundo Social de São Paulo oferece 18 novos cursos gratuitos de curta duração

O Fundo Social de São Paulo firma parceria inédita com o Senac São Paulo e o Sebrae e oferece 18 novos cursos gratuitos de curta duração para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As formações abrangem diversas áreas incluindo beleza, gastronomia, moda, administração e tecnologia da informação. Entre as novas capacitações oferecidas estão, por exemplo, cursos de Brigadeiro Gourmet, Telemarketing, Gestão de Brechós e Administração de Buffet Infantil. Uma especialização específica sobre empreendedorismo, ministrada pelo Sebrae, também está disponível no currículo dos cursos.

A primeira-dama do Estado de SP e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, afirma que o trabalho conjunto com o Senac São Paulo e o Sebrae – instituições renomadas na área educacional – é mais um passo importante para ampliação do trabalho desenvolvido pelo Fussp. “Com essa nova parceria, ampliamos nossa ação para que mais pessoas em vulnerabilidade tenham acesso à qualificação profissional, o que lhes dará também mais oportunidades de emprego e chances de empreender”, explicou Cristiane Freitas.

As aulas estão sendo oferecidas em três unidades do Programa Praça da Cidadania, em Paraisópolis, na capital, em Guarulhos e Santo André, na Grande São Paulo, e em 10 unidades dos Centros de Integração da Cidadania (CIC’s), da Secretaria de Justiça do Governo de SP.

“Essa iniciativa promove a inclusão produtiva, oferecendo uma nova perspectiva para quem está fora do mercado de trabalho, inclusive com a opção de se preparar para montar o próprio negócio”, afirma o superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa.

Para o Senac São Paulo, a parceria é um agente de transformação de pessoas e sociedade. “Impactar vidas por meio da educação é o compromisso do Senac São Paulo que potencializa histórias reais há mais de 70 anos. A instituição acredita na formação para o trabalho como meio capaz de construir um futuro promissor”, afirma Josiane Serrano, gerente do Atendimento Corporativo do Senac São Paulo.

Os interessados encontram as informações completas sobre os cursos, os locais onde são ministradas as aulas e também as informações sobre as inscrições no site oficial: www.fundosocial.sp.gov.br. Para participar é necessário apenas ter mais de 18 anos.