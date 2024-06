Fundo Social de São Paulo inicia expansão da Campanha do Agasalho nesta quarta-feira, 26

O Fundo Social de São Paulo dará início nesta quarta-feira, 26, à expansão da Campanha do Agasalho 2024. Com o slogan “Todos Precisam de um Manto”, a campanha deste ano busca estabelecer um paralelo entre o manto sagrado do esporte – as camisetas e bandeiras dos times – e o cobertor, item essencial para aquecer quem mais precisa durante o inverno.

A partir desta quarta-feira (26), todas as prefeituras do Estado começam a retirar no depósito do Fundo Social, localizado no Bairro Jaguaré, o material necessário para dar início à campanha nos municípios. Cada cidade receberá 10 caixas e 10 cartazes da campanha, que serão colocados em locais de maior visibilidade nas ruas, de acordo com o mapa de distribuição traçado pelo próprio município. A distribuição do material vai até o dia 25 de julho.

A campanha visa mobilizar a população paulista para a doação prioritariamente de cobertores e roupas de inverno, incentivando a solidariedade em todas as regiões do estado. Para dar visibilidade ao trabalho serão realizadas diversas ações de marketing e também nas redes sociais para incentivar as pessoas a participarem.

A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, lembra que a colaboração dos municípios é fundamental para o sucesso dessa iniciativa. “Cada cidade, ao se engajar e mobilizar sua comunidade, multiplica o impacto de nossas ações e, com isso fazer a diferença para milhares de pessoas em vulnerabilidade”.

Jogadores

Este ano, a campanha conta com a participação de jogadores de futebol dos times paulistas, tanto da primeira quanto da segunda divisão. Vídeos semanais estão sendo lançados nas redes sociais, destacando jogadores falando sobre a importância das doações. Esses vídeos estão sendo divulgados nas redes sociais dos clubes, do Fundo Social (@fundosocialsp) e do Governo do Estado (@governosp).

Além das publicações online, a Campanha do Agasalho realizará duas ações surpresas durante jogos do Campeonato Brasileiro.

Como Fazer Doações

Na capital, cobertores novos e itens de inverno podem ser entregues no depósito do Fundo Social no Jaguaré, na zona oeste da capital paulista. Nos outros municípios, o ponto de arrecadação é decidido por cada prefeitura.

Outra opção para colaborar é com doações em dinheiro na conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil. Os dados são:

Conta corrente nº 19.771-8

Agência nº 1897-X

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Pix: doacoesfussp@sp.gov.br

Ponto de Recebimento de Doações

Fundo Social de São Paulo

Avenida Marechal Mário Guedes, 301 – Jaguaré

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Noites Solidárias

Durante o período mais frio, quando as temperaturas atingem 10 graus, a Defesa Civil e a Secretaria de Transportes Metropolitanos oferecem estrutura de alojamento na estação Pedro II do metrô, atendendo à população vulnerável da capital. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) também mantém um abrigo para até 100 pessoas por dia.

Os abrigos oferecem colchões com lençol, travesseiro e cobertores, vagas específicas para mulheres com crianças, além de berços para bebês e banheiros com trocadores. Banhos quentes e refeições diárias são disponibilizados para os abrigados.

Por meio da Campanha do Agasalho, o Fundo Social de São Paulo contribui com o programa “Noites Solidárias” enviando cobertores novos.