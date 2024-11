Fundo Social de São Caetano inicia seu Bazar de Natal

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de São Caetano do Sul inicia seu Bazar de Natal, nesta quarta-feira (6/11), às 18h, no CISE Moacyr Rodrigues, na Rua Rafael Corrêa Sampaio, 600, no Bairro Santa Paula. O bazar continuará na quinta-feira (7) e sexta-feira (8), das 9h às 16h, e no sábado (9), último dia, o horário será das 10h às 16h.

No Bazar de Natal estarão expostas cerca de 4.000 peças de artesanato por dia, produzidas nos cursos ministrados gratuitamente pelo Fundo Social de Solidariedade, com preços de R$ 5,00 a R$ 300,00. Além do curso gratuito, todos os materiais utilizados para a confecção das peças também são fornecidos gratuitamente pelo FSS.

“Criamos o Bazar de Natal em 2005, logo na primeira gestão do prefeito Auricchio. Este é nosso projeto mais bonito, porque ele reúne o trabalho de todos as nossas alunas do projeto de artesanato, patchwork e corte e costura, entre outros cursos. Então, são peças feitas durante todo o ano, por nossas alunas e também voluntárias, que são expostas e vendidas no bazar. A renda vai para os nossos cursos serem realizados novamente no próximo ano”, disse Denise Auricchio, presidente do Fundo Social.