Fundo Social de São Caetano abre inscrições para 28 cursos profissionalizantes

O Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul abre segunda-feira (5/2) as inscrições para os 28 cursos profissionalizantes de 2024, nas áreas de Artesanato, Ambientes e Interiores, Estética e Gastronomia. As inscrições, limitadas para cada segmento, devem ser realizadas até quinta-feira (8/2), das 8h às 16h, na sede da entidade (Rua Antônio Bento, 140, Bairro Santa Paula).

Cada dia de inscrição será voltada para um segmento:

Dia 5 de fevereiro – todos os cursos de Artesanato;

Dia 6 de fevereiro – todos os cursos de Ambientes & Interiores;

Dia 7 de fevereiro – todos os cursos de Estética;

Dia 8 de fevereiro – todos os cursos de Gastronomia.

No ato da inscrição, o morador deverá apresentar comprovante de endereço, documento com foto e um 1 kg de alimento não perecível. As aulas terão início dia 4 de março, na sede do Fundo Social. Dos 28 cursos, quatro são novos, nunca ministrados pela entidade: decorações/festas; mídias sociais, bordado livre e estética facial.

“Em 2023, o Fundo Social formou 1310 alunos, sendo 950 na nossa sede e 360 nos CISEs (Centros Integrados de Saúde e Educação). Lembrando, que nossos cursos são profissionalizantes e acabam contribuindo para o complemento do orçamento familiar”, afirma a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Denise Auricchio.

CURSOS

ARTESANATO

1- Artesanato de Natal (apenas voluntários, sem inscrição de alunos);

2 – Artesanato em Feltro;

3 – Artesanato em Madeira;

4 – Artesanato Geral;

5 – Bordado Livre;

6 – Costura e Corte/Costura;

7 – Crochê;

8 – Mosaico;

9 – Patch Apliquê;

10 – Pintura em Baixo Esmalte;

11 – Pintura em Tecido.

AMBIENTES & INTERIORES

1 – Elétrica;

2 – Decorações/Festas;

3 – Mídias Sociais;

4 – Personal Organizer;

5 – Texturização de Parede.

ESTÉTICA

1 – Alongamento de Cílios;

2 – Barbearia Completa;

3 – Designer de Sobrancelhas;

4 – Escovista;

5 – Manicure com Extensão em Gel;

6 – Maquiagem Profissional;

7 – Estética Facial;

8 – Quick Massage

GASTRONOMIA

1 – Barista;

2 – Confeitaria, incluindo Diet;

3 – Culinária Geral, Diet e Oriental;

4 – Panificação.