Fundo Social de São Bernardo promove campanha para arrecadar caixas de chocolate

O Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo promove campanha que visa arrecadar chocolate para tornar mais feliz a Páscoa de cerca de 5.000 crianças e adolescentes assistidos por entidades assistenciais do município. Denominada Páscoa Solidária, a ação recebe a doação de, preferencialmente, caixas fechadas com no mínimo 20 unidades de biscoitos do tipo waffer cobertos com chocolate.

O público-alvo da campanha são pessoas físicas e jurídicas. O prazo para manifestação de interesse vai até o dia 28 de março. A adesão pode ser realizada pelo telefone (11) 2630-4010, pelo e-mail fundo.social@saobernardo.sp.gov.br, por meio de link disponibilizado na página do Fundo Social (https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/fss/pascoa-solidaria) ou diretamente no Banco de Alimentos de São Bernardo, localizado na Avenida Redenção, 271, Centro.

Conforme explica a presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, Greici Picolo Morselli, nos casos em que a doação superar 50 caixas fechadas de chocolate, a equipe do Fundo poderá realizar a retirada, desde que nos limites do município, mediante prévio agendamento. “Nosso objetivo é facilitar a adesão para que possamos manter os recordes de doações. Caso a quantidade de caixas supere a expectativa de arrecadação, estenderemos a distribuição a outros públicos em situação de vulnerabilidade social. O que queremos é garantir uma Páscoa mais doce para a população mais carente”, diz. Por outro lado, se o número de doações não permitir a entrega de uma caixa por criança, o FSSSBC promoverá a divisão igualitária entre todos.

TRABALHO CONTÍNUO – Desde 2017, a Campanha Páscoa Solidária já arrecadou mais de 50 mil caixas de chocolate do tipo Bis (feito com waffer crocante recheado e coberto com chocolate ao leite) por meio de doações feitas por empresas ou pessoas físicas. Somente no ano passado, foram 16 mil itens, distribuídos a cerca de 5.000 crianças e adolescentes assistidos, além de idosos atendidos em casas de acolhimento e frequentadores das unidades do Bom Prato na cidade.