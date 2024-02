Fundo Social de São Bernardo inicia processo de escolha das mascotes da Campanha de Inverno 2024

Estudantes de unidades de ensino públicas e privadas de São Bernardo matriculados entre o 1º e 5º ano do Ensino Fundamental já podem soltar a criatividade na elaboração de desenhos com o foco de estampar a Campanha de Inverno de 2024 da Prefeitura. Por meio de chamamento cultural, o Fundo Social de Solidariedade receberá as sugestões de mascotes e nomes, elaboradas de próprio punho pelos alunos e digitalizadas, até o próximo dia 27 de março. Neste ano, a ação contemplará cinco vencedores.

Conforme explica a presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, Greici Picolo Morselli, trata-se da 6º edição do já tradicional concurso cultural gratuito. “Nossa campanha vem crescendo ano a ano, ampliando a participação dos estudantes nesta grande força-tarefa cujo objetivo principal é estimular a solidariedade. Temos registrado recordes de sugestões de desenhos enviados e, em contrapartida, de arrecadação de itens, como roupas e cobertores, superando a marca de 600 mil doações àqueles que mais precisam”, destaca.

Os desenhos e os nomes devem abordar o tema Campanha de Inverno e estar relacionados a um dos subtemas estabelecidos para cada categoria de inscrição. No caso dos estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental, a abordagem deve ser sobre brinquedos. Os alunos do 2º ano devem se inspirar em animais e, os do 3º ano, criar um super-herói inédito. Para o 4º ano, a criação deve levar em conta os temas inclusão e diversidade e, as imagens dos estudantes do 5º ano, deverão estar relacionados com a história de São Bernardo.

COMO PARTICIPAR – As escolas interessadas deverão realizar inscrição por meio do link https://forms.gle/6bDizo8AkrtyYz397 até o próximo dia 27 de março. Os resultados serão conhecidos em evento programado para ocorrer no mês de maio.

PREMIAÇÕES – Um aluno vencedor de cada categoria será premiado, bem como seu professor orientador e a unidade de ensino onde está matriculado. Para o 1º ano do Fundamental, o autor contemplado receberá uma festa de aniversário em buffet com direito a 30 convidados. Nos 2º e 3º anos, os estudantes cujos desenhos forem escolhidos terão direito a um tablet e, para os 4º e 5º anos, os prêmios dos vencedores serão um celular. Todos os alunos ganhadores também recebem um curso de desenho e um kit de artes.

Os professores orientadores serão contemplados com voucher de R$ 100 para a compra de livros didáticos e um cartão presente de R$ 200 para o restaurante Paris 6 Bistrô. As escolas campeãs nas categorias 1º e 2º anos do Fundamental terão direito a apresentação de circo. Já as unidades vencedoras dos 3º, 4º e 5º anos ganharão um dia com brinquedos infláveis.

As avaliações serão realizadas por comissão composta por representantes do Conselho Deliberativo do FSS e da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Bernardo, levando com conta os critérios: respeito à temática, criatividade e originalidade.

RECONHECIMENTO – No ano passado, a vencedora foi a mascote Pingo, boneco de neve solidário desenhado aluno Fabrício Teófilo Garcia, da Emeb Escritor Júlio Atlas. A Campanha de Inverno de 2022 teve como ícone A mimir, criado por Raul Brianez de Mesquita, aluno do colégio Viva Vida. Um ano antes, a mascote A Curinha, criada por Igor Michael de Oliveira Reis, aluno da EMEB Aldino Pinotti, foi a escolhida. Em 2019, foi a vez do Luck, desenhado por Isabella Cavalcante Ribeiro, da EMEB Helena Zanfelici da Silva, e, em 2018, o desenho escolhido foi o Bob Agasalho, criado pelo aluno Lucas Bispo dos Santos, da Emeb Professora Nádia Aparecida Issa Pina. Em 2020, o chamamento precisou ser suspenso devido à pandemia.