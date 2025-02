Fundo Social de Santo André realiza primeira entrega de roupas de 2025

O Fundo Social de Solidariedade de Santo André realizou nesta terça-feira (4) a primeira grande entrega de roupas de 2025, por meio do programa Santo André Solidária. Cerca de 20 mil itens foram distribuídos para 20 entidades parceiras.

Entre os donativos, peças variadas de vestuário para pessoas de todas as idades, que beneficiarão milhares de andreenses em vulnerabilidade social atendidas pelas instituições. A iniciativa faz parte das ações do Departamento de Políticas Públicas e Inovação Social da Secretaria de Assistência Social.

Os itens distribuídos foram arrecadados durante o mês de janeiro nas cinco Lojas Solidárias espalhadas nos quatro shoppings da cidade e na Coop Queirós.

“Essas doações são fruto da solidariedade dos andreenses, que enchem as nossas lojas com itens para doação o ano inteiro e contribuem para que cerca de 55 mil pessoas, atendidas pelas nossas 128 instituições parceiras, sejam beneficiadas”, explica a secretária de Assistência Social e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

“Seguimos trabalhando para que esse espírito solidário dos andreenses siga expandindo e se multiplicando para que cada vez mais pessoas em situação de vulnerabilidade social sejam alcançadas. Para isso precisamos da ajuda de todos. Visitem as nossas lojas solidárias e contribuam para que essa corrente permaneça firme e constante. Contamos com a ajuda de todos”, reforça a primeira-dama de Santo André, Jéssica Roberta.

Lojas Solidárias

As Lojas Solidárias funcionam como um ponto fixo para entrega de doações. Desde a implantação da primeira unidade, em 2017, cerca de 670 mil itens já foram arrecadados e distribuídos para as instituições parceiras do Fundo Social de Solidariedade.

Os locais também se expandiram e atualmente estão nos quatro shoppings da cidade e na Coop Queirós.

Confira abaixo os endereços:

Shopping ABC : Avenida Pereira Barreto, 42 – Vila Gilda

: Avenida Pereira Barreto, 42 – Vila Gilda Grand Plaza Shopping : Avenida Industrial, 600 – Centro

: Avenida Industrial, 600 – Centro Atrium Shopping : Avenida Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon

: Avenida Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon Shoppinho Santo André : Rua Coronel Oliveira Lima, 410 – Centro

: Rua Coronel Oliveira Lima, 410 – Centro Coop Queirós: Avenida Queirós dos Santos, 456 – Centro