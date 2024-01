Fundo Social de Santo André promove Campanha da Mochila e do Material Escolar

Com a aproximação do ano letivo nas escolas e centros educacionais, a Prefeitura de Santo André deu início à Campanha da Mochila e do Material Escolar, capitaneada pelo Fundo Social de Solidariedade. O intuito é permitir que crianças e jovens em situação de vulnerabilidade possam ter acesso a itens que, por vezes, estão sobrando ou ocupando espaço na casa das pessoas.

Toda a arrecadação será repassada para as 124 entidades assistenciais cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade e, consequentemente, destinada para as crianças que são atendidas ou assistidas e estão em idade escolar.



Vale ressaltar que são aceitos apenas itens em bom estado ou então novos como mochilas, lancheiras, caderno, estojo, lápis, caneta, borracha, apontador, giz de cera, lápis de cor – enfim, todo material usado em aula

“Assim como as campanhas do agasalho e do brinquedo, esta é uma campanha muito importante no nosso calendário, por ter uma função importante de permitir que crianças em situação de vulnerabilidade também possam ter uma mochila diferente, um material escolar do personagem favorito, itens que por vezes estão guardados e não são mais usados ou não servem para algumas pessoas, mas têm tanto valor, importância e significado para outras”, explica a presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

As doações dos itens podem ser realizadas nas cinco Lojas Solidárias instaladas pela cidade, quatro delas nos shoppings centers (ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho) e uma na Coop Queirós, no Centro. Os locais recebem ainda outros tipos de donativos, como alimentos, roupas, livros e o que mais “estiver sobrando na casa das pessoas”, salienta Ana Claudia.

Esta campanha tem intuito de fortalecer a entrega de material a qual já é feita anualmente pela Secretaria de Educação, ou seja, ocorre paralelamente à distribuição que é realizada aos alunos da rede municipal.