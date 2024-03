Fundo Social de Diadema realiza mais um Varal Solidário no Jardim Marilene

O Fundo Social de Solidariedade de Diadema realizou hoje, 5/3, mais uma edição do Varal Solidário que distribui, gratuitamente, peças de roupas, calçados, bolsas, cintos e outros itens de vestuário. O evento beneficente aconteceu na sede social do Centro Comunitário do Núcleo Habitacional Jardim Marilene, no bairro Casa Grande.

Durante a realização do Varal Solidário, das 9h às 12h, dezenas de moradores passaram pelo local. Na avaliação do Fundo Social de Diadema, o resultado foi muito bom. “Na medida em que as pessoas vão chegando e escolhendo com liberdade e tranquilidade as peças de roupa, retornam satisfeitas às suas casas e acabam divulgando para outros familiares, parentes, conhecidos e vizinhos”, explicou Délio, representante do Fundo.

O próximo Varal Solidário será no dia 21 (quinta-feira), das 9h às 14h, na UBS Vila Paulina. O endereço é avenida Afrânio Peixoto, 643, Vila Paulina, bairro Eldorado.

Núcleo Habitacional do Jardim Marilene é um dos maiores da cidade

Em outubro do ano passado ocorreu um Varal Solidário na mesma comunidade e foi também bastante prestigiado pela população local.

Segundo a nova direção da Associação de Moradores, recentemente eleita, no Núcleo residem muitas famílias carentes e de baixa renda e, por isso, ações beneficentes como os Varais Solidários são muito importantes e recebidos com carinho pela comunidade.

“É maravilhoso o fato de ser uma distribuição gratuita. Além disso, todo mundo fica satisfeito porque as roupas são bem conservadas, de qualidade, bem organizadas e separadas em cabides”, disseram Ronilson do Vale e Maria José da Conceição.

Balanço de 2023

Em 2023, o Fundo Social de Solidariedade de Diadema arrecadou cerca de 34.000 peças de roupas, 5.000 pares de calçados e outros itens. Esse montante foi fracionado para distribuição gratuita à comunidade e também serviu para atender a demanda do Centro Pop, serviço da Prefeitura que atende pessoas em situação de rua.

Só no ano passado, o Fundo Social realizou o Varal Solidário quase 40 vezes em diversos pontos da cidade. Nessas ações, as peças de roupas e outras arrecadações são devidamente expostos para livre escolha das próprias pessoas interessadas. Nessas ações específicas foram distribuídas cerca de 20.000 peças de roupas e 2.000 pares de calçados.

SERVIÇO

Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Diadema

Rua Almirante Barroso, 160 – Vila Santa Dirce – Centro

Telefone: 4092-5340 (horário comercial)

E-mail fundosocial@diadema.sp.gov.br