Fundo Social de Diadema prepara 2ª Massa Solidária para março

A proximidade da Páscoa é um momento bem oportuno e especial para ações humanitárias. Nesse sentido, que tal reservar o domingo (17 de março) para apoiar e participar do almoço beneficente do Fundo Social de Solidariedade de Diadema?

Essa será a segunda vez que o Fundo Social promove a Massa Solidária, no Clube Chácara 3 Irmãos. A primeira edição ocorreu em abril de 2023.

De acordo com o Fundo Social de Solidariedade de Diadema, o convite no valor de R$ 50,00 pode ser adquirido junto à instituição (Rua Almirante Barroso, 160, Vila Dirce – informações 4092-5340 ou 97201-3564) até o dia 15 de março. Toda a renda do evento será aplicada nos trabalhos sociais da entidade.



O evento conta com o apoio de empresas e organizações sociais: Grupo Schimitd Serviços, Wizard, Escola Guaicuru, Casa Rosada, Info Tecch Soluções em TI, BarBEERaria, OnLog, NSA Comunicação Visual, Adega Ideal, Núcleo Infantil Chácara Encantada, além do Sindicato dos Químicos do ABC e Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

O cardápio do 2ª Massa Solidária vai oferecer spaghetti, ravioli de carne e frango e capeletti de carne e frango, todos com molho branco ou bolonhesa, e será servido entre 12h e 16 horas. No almoço está incluído a mesa de frutas. Apenas as bebidas estarão sendo vendidas à parte.

Evento tem duração prevista até 18 horas e contará com apresentação de música ao vivo. As atrações confirmadas são o Grupo de Samba ‘Batuque Saiu da Cozinha’, DJ Fabinho e DJ Katatau.

Segundo Inês Maria, presidenta do Fundo Social de Solidariedade de Diadema, eventos como a 2ª Massa Solidária” auxiliam no trabalho desenvolvido pela entidade junto às 150 instituições da sociedade civil que existem na cidade. “É um recurso que nos possibilita manter o nosso trabalho e apoiar essas entidades que são tão importantes para a assistência social do município”, explicou.

SERVIÇO

“2º Almoço Beneficente – Massa Solidária”

Local: Clube Chácara 3 Irmãos (rua Amélia Eugênia, 520 – em frente ao Poupatempo Diadema)

Data: domingo, 17 de março – 12h às 18h (almoço servido até, às 16h)

Convite: R$ 50,00

Informações: 4092-5340 ou 97201-3564