Fundo Social de Diadema leva Varal Solidário à Vila Popular

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Diadema realiza nesta sexta-feira, 8/11, mais um Varal Solidário para distribuição gratuita de peças de roupas, calçados e outros itens pessoais. A ação beneficente será das 9h às 12h, na sede da Associação Vila Popular, localizada na passagem Progresso, viela Verde Mar, nº 206, no bairro Nogueira.

Os vestuários, calçados, cobertores e outros itens que o Varal Solidário repassa à comunidade são frutos das doações recebidas pelo Fundo Social. Quem quiser mais informações sobre como ajudar o Fundo, basta ligar no telefone 4092-5340 (também é whatsapp).

De acordo com a direção do FSS de Diadema, a programação do Varal Solidário inclui mais três edições até o final do mês. O primeiro será no dia 13, quarta-feira (9h às 12h), na rua Manoel Bandeira, 182 – Jardim Campanário.

Depois disso, a agenda do Varal Solidário continua no dia 22, sexta-feira (9h às 12h), na sede da Associação Comunitária do Núcleo Habitacional Vinícius de Morais, na rua do Projeto, 426 – Jardim Gazuza – bairro Casa Grande. A terceira ação está marcada para o dia 26, terça-feira, no mesmo horário dos anteriores, na Associação Comunitária do Núcleo Habitacional do Jardim Marilene, que fica na avenida Maria Cândida de Oliveira, 801 – também no bairro Casa Grande.

“O Varal Solidário é uma ação beneficente que agrada e ajuda muito a nossa comunidade carente. Ao todo, o Fundo Social já realizou quase 200 ações, resultando em mais de 100 mil doações”, afirmou o organizador Délio Brasil Bezerra.

SERVIÇO

“Varal Solidário” do Fundo Social de Solidariedade de Diadema (9h às 12h)

8/11 (sexta), passagem Progresso, viela Verde Mar, nº 206, no bairro Nogueira

13/11 (quarta), rua Manoel Bandeira, 182 – Jardim Campanário

22/11 (sexta), rua do Projeto, 426 – Jardim Gazuza – bairro Casa Grande