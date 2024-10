Fundo Social de Diadema lança campanha de arrecadação para atingidos pela tempestade

O Fundo Social de Solidariedade de Diadema está lançando uma campanha para ajudar quem foi prejudicado com a tempestade e a falta de luz durante o final de semana. Após forte chuva e rajadas de vento terem atingido a cidade na sexta-feira à noite, 80% do município chegou a ficar sem energia elétrica e alguns pontos ainda estão sem o fornecimento normalizado.

A prefeitura criou um gabinete de crise, envolvendo diversas Secretarias e com a participação do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para acompanhar as ações da Enel e das equipes de manutenção da administração municipal. A campanha visa auxiliar as famílias que tiveram perdas com a chuva, especialmente as que ainda estão sem energia elétrica e podem estar precisando de alimentos.

Desde a noite de sexta-feira, o prefeito Filippi tem cobrado a Enel para que as equipes restabeleçam o fornecimento de energia elétrica pela cidade e tem acompanhado pessoalmente os trabalhos de religação da rede e remoção das árvores que foram derrubadas. Após reunião presencial entre a direção da Enel e o prefeito, a empresa se comprometeu a enviar mais seis equipes para o trabalho na cidade.

Todas as 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a sede do Fundo Social de Solidariedade, na Rua Almirante Barroso, 160, são postos de arrecadação das doações. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4092-5340.