Fundo falso e droga escondida em pneu: polícia apreende 1,4 tonelada de maconha em SP

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de 1,4 tonelada de maconha escondida em um caminhão. O entorpecente foi espalhado sob o fundo falso na carroceria e nos pneus do veículo para dificultar a fiscalização. Dois estrangeiros foram presos em flagrante na ação.

A abordagem aconteceu no domingo (2), na rodovia Assis Chateubriand, em Martinópolis. O veículo, com placas do Paraguai, foi parado durante uma fiscalização da Operação Impacto pelos policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR).

Durante a vistoria, foram localizados diversos tijolos de maconha escondidos no fundo falso no assoalho da carroceria. Havia entorpecente também em alguns pneus que estavam no eixo suspenso do veículo. Os Bombeiros foram acionados para auxiliar os policiais no corte da lataria para retirar toda a droga.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Presidente Prudente. Até o momento, foi contabilizada mais de 1,4 tonelada de maconha, um prejuízo estimado em R$ 1,8 milhão ao crime organizado. Os dois suspeitos permanecem detidos.

De acordo com balanço da Secretaria da Segurança Pública, de janeiro a abril deste ano, houve um aumento de 17,8% nas apreensões de drogas no interior paulista, na comparação com o mesmo período de 2023. O volume de entorpecente recolhido passou de 28,4 toneladas para 33,4 toneladas no período