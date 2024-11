Fundador da Bola de Neve morre em acidente aos 52 anos

Faleceu na tarde deste domingo (17), Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, amplamente conhecido como Apóstolo Rina, fundador da igreja evangélica Bola de Neve. O líder religioso foi vítima de um acidente de motocicleta no quilômetro 131 da rodovia Dom Pedro (SP-095), na cidade de Campinas.

O Acidente

De acordo com informações divulgadas pelo portal UOL, o apóstolo estava retornando de um culto realizado em São João da Boa Vista, acompanhado do grupo Pregadores do Asfalto, um motoclube associado à Bola de Neve. Durante o trajeto, ele teria perdido o controle da motocicleta, resultando em uma queda.

A concessionária responsável pela rodovia informou que Apóstolo Rina sofreu fraturas na clavícula. Ele foi prontamente encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), mas não resistiu após sofrer uma parada cardíaca.

Bola de Neve

Com 52 anos, Rinaldo Luiz de Seixas Pereira fundou a Bola de Neve Church em 1994, inspirada por uma experiência pessoal vivida no ano anterior, quando enfrentou um quadro de hepatite. A denominação da igreja remete à ideia de algo que começa pequeno e cresce gradativamente, utilizando-se simbolicamente de uma prancha de surfe como púlpito — elemento que atraiu atenção e ainda repercute atualmente.

O ministério liderado por Apóstolo Rina expandiu-se significativamente, tornando-se uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil, com presença em 34 países e contando com 560 congregações. Personalidades como Gabriel Medina e Monique Evans estão entre os frequentadores notórios dos cultos promovidos pela instituição.

Desde junho de 2024, Rina estava afastado das atividades na Bola de Neve Church após acusações de violência doméstica feitas por sua esposa, Denise Seixas. A cantora gospel obteve uma medida protetiva contra ele, sob alegação de ter sido alvo de violência psicológica, injúria, difamação e ameaças. O apóstolo estava legalmente impedido de se aproximar dela e de outros familiares ou testemunhas envolvidas no caso.

Adicionalmente, uma ex-funcionária da igreja apresentou uma denúncia contra Rina por importunação sexual. O incidente teria ocorrido em 2017, mas só veio à tona em junho de 2024, após as denúncias feitas por Denise Seixas serem publicamente conhecidas.