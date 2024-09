Fundação Salvador Arena investe em infraestrutura para crianças em vulnerabilidade

A Fundação Salvador Arena, por meio do seu Programa de Apoio a Projetos Sociais (PAPS), anuncia o apoio ao Projeto Ambiente Seguro, uma iniciativa da Lar Maria Amélia Associação Assistencial. O projeto tem como objetivo proporcionar um ambiente seguro e estimulante para bebês e crianças, ao cobrir áreas externas de aproximadamente 182 mts da creche e melhorar a ambiência escolar. A inauguração do espaço acontecerá no dia 05/09/24.

Localizada em São Bernardo do Campo, a Creche Lar Maria Amélia atende atualmente 179 crianças, de 4 meses a 3 anos, em uma das regiões mais vulneráveis de Alves Dias. Muitas dessas famílias enfrentam desafios socioeconômicos significativos, com rendas que variam entre abaixo de um salário mínimo até três salários mínimos, incluindo benefícios e aposentadorias. Em uma região carente de infraestrutura de lazer, as unidades escolares, como a Creche Lar Maria Amélia, tornam-se essenciais para garantir o direito ao brincar, conforme estabelecido pelo artigo 31 da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas.

Sobre o Projeto Ambiente Seguro

O Projeto Ambiente Seguro visa transformar a área externa da creche, cobrindo 182 metros quadrados do pátio e substituindo as coberturas fixas de 71 metros quadrados, que atualmente sofrem com infiltrações. A melhoria do espaço permitirá que as crianças explorem melhor as propostas pedagógicas, promovendo seu desenvolvimento físico, motor, cognitivo, social e emocional. O valor total do investimento da Fundação Salvador Arena no projeto R$ 205.095,00.

“Entendemos a importância do brincar na educação infantil, especialmente na primeira infância, quando os bebês e crianças pequenas começam a descobrir o mundo para além de suas relações familiares. Um ambiente escolar bem planejado é essencial para esse desenvolvimento, e é por isso que estamos comprometidos em apoiar iniciativas como o Projeto Ambiente Seguro”, afirmou o Sergio Loyola, gerente de Desenvolvimento e Promoção Social da FSA.

Impacto na Comunidade

A implementação deste projeto não só promoverá o desenvolvimento das crianças, como também garantirá um ambiente mais seguro e acolhedor para toda a comunidade escolar. Em momentos de chuva ou sol intenso, o espaço coberto permitirá a continuidade das atividades pedagógicas, ampliando as possibilidades de interação e aprendizagem para as crianças.

Ao apoiar o Projeto Ambiente Seguro, a Fundação Salvador Arena reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social e educacional, especialmente em áreas de alta vulnerabilidade. Este apoio é parte do contínuo esforço do PAPS para promover iniciativas que impactem positivamente a vida de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Sobre a Fundação Salvador Arena

A Fundação Salvador Arena (Fundação) é uma instituição civil de finalidade beneficente, de direito privado e sem fins lucrativos, criada em 1964 pelo engenheiro Salvador Arena (1915-1998) para manter atividades voltadas à transformação social, atuando nas áreas de educação e assistência social, e apoio nas áreas de saúde e habitação. Tema prioritário na área de educação, os programas próprios oferecidos no Centro Educacional da Fundação Salvador Arena e na Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena, receberam aporte de R$ 67,1 milhões em 2023, custeando todas as atividades e os serviços oferecidos gratuitamente, com 100% de recursos próprios. Apoia projetos sociais de OSCs em todo o Brasil por meio de recursos financeiros e assessoria técnica e disponibiliza ciclos de formação em Gestão Profissional e em Sustentabilidade Financeira, com cerca de 100 horas cada, que consistem em capacitar e qualificar as OSCs brasileiras para alcançar a condição de Excelência no Bem, de forma profissional, autônoma e eficaz. Em 2023 foram aplicados R$ 17,7 milhões em 128 programas socioassistenciais, que contemplaram projetos sociais e capacitação de organizações do terceiro setor, beneficiando diretamente 58.711 pessoas e indiretamente, 95.860 pessoas.

