Fundação Pró-Sangue incentiva a doação no Dia do Funcionário Público

Feriados e pontos facultativos podem ser um bom momento para colocar em dia compromissos que vêm sendo adiados por falta de um tempo extra. E no Dia do Funcionário Público, 28 de outubro, a Fundação Pró-Sangue convida a população para realizar um ato de solidariedade e ajudar a salvar vidas.

Na próxima segunda, os postos de coleta estarão abertos com uma escala de horários diferenciada. Para garantir e agilizar o atendimento, os doadores devem agendar com antecedência pelo site (clique aqui) e conferir abaixo como será o funcionamento das unidades:

28/10 (segunda-feira) – Dia do Funcionário Público

Clínicas: das 8h às 16h

Osasco: das 8h às 16h

Dante: fechado

Mandaqui: fechado

Barueri: das 8h às 16h

40 anos da Pró-Sangue

Nesta quarta-feira (23), a Fundação Pró-Sangue, instituição ligada à Secretaria de Estado da Saúde e à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, comemora 40 anos em sua missão de solidariedade e altruísmos para salvar vidas.

Durante quatro décadas dedicadas a transformar a esperança em realidade, hemocentros do Estado coletaram mais de 5,9 milhões bolsas de sangue, beneficiando mais de 23,6 milhões pessoas.

A doação de sangue só é possível graças à disponibilidade das pessoas. Por isso, é preciso contar com a população para manter em níveis adequados os estoques. A fundação celebra a união e dedicação de todos que fazem parte da Pró-Sangue, apoiando campanhas e realizando doações com ajuda de colaboradores e da sociedade envolvida na causa.

E em comemoração à data, a empresa Aldo Scaglione Produções Artísticas disponibilizará bottons dos 40 anos da instituição a todos os colaboradores e doadores no dia 23, com arte produzida pela agência parceira Amper. Uma homenagem do músico que também cede seu tempo doando sangue e participando das atividades musicais no Posto Clínicas.

Requisitos para doação de sangue

O candidato deve verificar os requisitos básicos para doação, sendo os principais:

Estar em boas condições de saúde

Estar alimentado;

Ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar o site);

Pesar mais de 50 kg;

Levar um documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

Agende sua doação pelo site e participe: www.prosangue.sp.gov.br