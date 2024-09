Fundação Palmares lança prêmio para culinária de matriz africana

Estão abertas as inscrições para a I Edição do Prêmio Sabores e Fazeres da Comida de Terreiro e de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, com objetivo de fomentar a economia local e contribuir para a preservação do patrimônio gastronômico dessas comunidades.

Fruto de parceria entre o Ministério da Igualdade Racial (MIR) e o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Fundação Cultural Palmares, a iniciativa visa fortalecer, valorizar e divulgar a culinária ancestral dos povos tradicionais, reconhecendo as práticas culturais e saberes transmitidos por gerações.

O edital vai selecionar 55 iniciativas culturais do Brasil que tenham como foco o resgate das tradições culinárias de matriz africana. Os participantes devem registrar em vídeo suas práticas e receitas, destacando a importância histórica e o significado cultural dos alimentos preparados em seus territórios.

Além disso, o prêmio busca identificar as potencialidades de empreendimentos culturais e gastronômicos dentro das comunidades, promovendo a valorização cultural e incentivando a geração de emprego e renda por meio da comida de terreiro e das demais comunidades tradicionais de matriz africana.

A premiação será dividida entre as cinco regiões do Brasil, para contemplar iniciativas culturais de diversos territórios, respeitando a riqueza e a diversidade das tradições gastronômicas locais. Cada região receberá 11 prêmios, totalizando 55 vencedores:

Norte: 11 premiados

Nordeste: 11 premiados

Sudeste: 11 premiados

Centro-Oeste: 11 premiados

Sul: 11 premiados

Premiação

Cada iniciativa selecionada receberá um prêmio em dinheiro no valor de R$ 13.000,00, além de um kit completo de cozinha, composto por equipamentos pensados para aprimorar o processamento de alimentos, fortalecendo a infraestrutura local e promovendo a sustentabilidade econômica das comunidades. Os apetrechos:

• Freezer vertical

• Fogão semi-industrial

• Bancada de inox

• Liquidificador industrial

• Processador industrial

• Exaustor

• Batedeira

• Panela de pressão industrial

• Forno micro-ondas

Quem pode participar

Organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, localizadas em territórios de povos e comunidades tradicionais de matriz africana, desde que comprovem pelo menos um ano de existência. As inscrições são realizadas online e é necessário enviar um vídeo registrando o fazer cultural da comida de terreiro.

Não deixe essa oportunidade passar! Assim, se você ou sua comunidade desenvolvem atividades culinárias tradicionais e querem compartilhar esse saber, inscreva-se até o dia 4 de outubro de 2024 e ajude a preservar a riqueza cultural afro-brasileira.

Clique aqui e veja o edital completo