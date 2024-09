Fundação Maria Luisa e Oscar Americano realiza bate-papo sobre meio ambiente 

No dia 05 de setembro, a partir das 15h, a Fundação Maria Luisa e Oscar Americano realizará um bate-papo sobre a realidade ambiental brasileira com dois grandes pensadores sobre o tema: João Lara Mesquita, jornalista e velejador, conselheiro do Greenpeace e da CI – Conservation International e José Renato Nalini, secretário-geral da Academia Paulista de Letras (APL). Após o evento, será oferecido um chá da tarde no tradicional salão de chá da Fundação.

A conversa abordará o meio ambiente a partir de diferentes perspectivas. Nalini é autor do livro “Ética Ambiental”, em que reflete sobre os desafios da cidade de São Paulo quanto a assuntos como escassez hídrica, ilhas de calor e excesso de produção de resíduos sólidos. Já Mesquita, capitão amador que acumula mais de 60 mil milhas navegadas, discorrerá sobre questões referentes ao mar e à zona costeira, temas aos quais se dedica há anos. Seu site, Mar Sem Fim, conta com mais de 70 horas em documentários sobre a costa brasileira, algo único no País.

O encontro compõe a programação da série Chá com a Academia Paulista de Letras, que fomenta, com a presença de membros da APL, conversas interessantíssimas sobre os mais variados temas. “É muito importante valorizar duas instituições que, em uma cena cultural forte como São Paulo, desejam dialogar com a sociedade paulistana, oferecendo uma programação de alto nível”, afirma a historiadora Mary Del Priore, curadora da série, em relação à parceria entre a Fundação e a APL.

A série Chá com a APL destina os valores da venda de ingressos a instituições promotoras de ações de reconhecido mérito social. A renda obtida com os eventos deste ano será doada ao Instituto Jô Clemente (IJC). Trata-se de uma Organização da Sociaedade Civil sem fins lucrativos que há mais de 63 anos promove saúde e qualidade de vida às pessoas com Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Doenças Raras, além de apoiar a sua Inclusão Social e a Defesa de Direitos, disseminando conhecimento por meio de pesquisas científicas.

João Lara Mesquita – É autor de “O Brasil visto do Mar Sem Fim” (indicado ao Prêmio Jabuti, em 2008, na categoria Reportagem), diário de suas navegações pela costa brasileira que também rendeu uma série de documentários. Também escreveu outros livros, dentre eles, “Saga do Mar Sem Fim”, que narra sua relação com os barcos desde a infância até as viagens à Antártica, continente onde esteve em diversas ocasiões. Além disso, é membro fundador e conselheiro do Núcleo União Pró-Tietê, ligado à Fundação SOS Mata Atlântica, ONG que desde 1990 comanda a campanha pela despoluição do rio Tietê. Foi conselheiro do Greenpeace de 2001 a 2004 e, entre os anos de 2014 e 2016, da CI – Conservation International.

João Renato Nalini – Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela USP, dedica-se ao estudo e ao ensino da Ética Geral e Profissional. Foi Consultor do Banco Mundial para assuntos de Reforma do Judiciário e Seleção de Juízes. Foi Diretor-Adjunto da Escola Nacional da Magistratura até o ano 2000 e é membro do Instituto Pimenta Bueno, que congrega os especialistas em Direito Constitucional da USP. Ex-Secretário de Estado da Educação e Ex-Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. É membro da Academia Brasileira de Educação e Reitor da UniRegistral. Possui registro de jornalista profissional, colabora com jornais e periódicos brasileiros é autor de livros e figura em inúmeras publicações jurídicas e culturais.

SERVIÇO

Chá com a APL

Dia 05/09, das 15h às 17h30

Ingressos pelo site da Sympla

Av. Morumbi, 4077 – São Paulo (SP)

Reservas pelo telefone: (11) 37420077