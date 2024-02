Fundação Japão e Centro Cultural SP promovem A Jornada da Vida

Em 2 de março, o Centro Cultural São Paulo, em parceria com a Fundação Japão, exibe três filmes com o propósito de evocar questionamentos e reflexões sobre a existência humana.

Na programação, Zen, de Banmei Takahashi, Todos os dias são bons dias, de Tatsushi Omori, e Esculpindo o divino, de Yujiro Seki. Os filmes serão exibidos gratuitamente, em digital e 16 mm, em um dia inteiro dedicado à investigação da alma e dos processos metafísicos no mundo.

O filme Zen retrata a vida de Dogen, monge que dedicou sua vida a levar os ensinamentos do Zen ao maior número de pessoas. No papel de Dogen, o ator de teatro kabuki Kantaro Nakamura dá vida ao monge, da juventude à maturidade. O segundo filme, o documentário Esculpindo o divino, traz um estudo observacional de uma milenar tradição budista, a talha em madeira, com mais de 1400 anos de passado e suas relações com as rápidas mudanças no Japão contemporâneo.

O terceiro filme, Todos os dias são bons dias, em japonês Nichinichi kore kojitsu, representa uma expressão do zen, que muitas vezes é relacionada ao universo da cerimônia do chá, cabendo a cada um transformar o seu dia em um dia bom.

Filmes

Zen, de Banmei Takahashi

Japão, 16mm, 2008, 127 min, livre

Elenco: Kantaro Nakamura, Yuki Uchida, Tatsuya Fujiwara

Sinopse: Baseado no romance histórico Eihei no kaze Dogen no shogai, de Otani Tetsuo, traça as conquistas do monge zen Dogen, fundador da escola Soto do Zen Budismo. Dedicado exclusivamente ao zazen, Dogen se sacrifica para atingir um estado espiritual de nada, tendo como cenário a beleza das quatro estações.

Esculpindo o Divino, de Yujiro seki

Carving the Divine, Japão / EUA, documentário, 2023, 98 min, digital

O documentário oferece uma visão privilegiada sobre uma tradição budista de talha, com mais de 1400 anos de história, e sobre os praticantes que se esforçam para manter esse legado no meio de um Japão consumido por rápidas mudanças.

Todos os Dias são Bons Dias, de Tatsushi Omori

Nichinichi korekojitsu, Japão, 2018, 100 min, blu-ray, livre

Elenco: Haru Kuroki, Kilin Kiki, Mikako Tabe

Sinopse: Baseado no livro da ensaísta Noriko Morishita, retrata importantes lições de vida que a protagonista enfrenta, através do aprendizado da cerimônia do chá. Por recomendação de sua mãe, Noriko, de 20 anos, e sua prima, Michiko, começam a frequentar as aulas de cerimônia do chá, com a Sra. Takeda, que tem reputação de ser uma extraordinária professora.

Programação – A Jornada da Vida

Data: Sábado, 2 de março de 2024

14h – Zen (128’)

17h – Esculpindo o Divino (98´)

19h – Todos os Dias são Bons Dias (100’)

Local: Centro Cultural São Paulo, sala Lima Barreto

Endereço: Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade, São Paulo – SP

Mais informações: (11) 3397-4002

Ingressos: Gratuitos, com retirada de ingressos com 1h de antecedência, na bilheteria do cinema.