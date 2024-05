Fundação Grupo Boticário e Sebrae/PR anunciam nova edição do Programa Natureza Empreendedora

Empreendedores de negócios que promovem impacto positivo para a conservação da natureza e para o desenvolvimento socioeconômico na região da Grande Reserva Mata Atlântica – o maior remanescente contínuo do bioma no Brasil, englobando áreas em São Paulo, Paraná e Santa Catarina – podem se inscrever, a partir de 27 de maio, no novo ciclo do Programa Natureza Empreendedora (PNE). Ao todo, 10 negócios serão selecionados para um processo gratuito de capacitação, aceleração e mentoria. Nesta edição, todos os empreendimentos selecionados que tiverem seus planos de negócios e plano de investimento aprovados pela banca examinadora serão contemplados financeiramente com R$15 mil. As inscrições seguem até 16 de junho.

O 6º ciclo do PNE no território, iniciativa idealizada pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, tem correalização do Sebrae/PR. O objetivo é fortalecer e dar visibilidade a empreendimentos inovadores que contribuam com a conservação da biodiversidade em um dos 60 municípios da Grande Reserva. Os negócios selecionados para participar do programa passarão por uma análise inicial e terão consultorias personalizadas, de acordo com as necessidades individuais, e contarão com 24 horas de mentoria profissional e 48 horas de consultoria específica com profissionais de cada temática identificada.

Durante o processo, os participantes terão de desenvolver um projeto de investimento e passarão por uma banca examinadora, que avaliará critérios de viabilidade técnica e econômica, impacto ambiental positivo, visão de futuro, envolvimento com a comunidade local e time e parceiros estratégicos. O formulário de inscrição e mais informações sobre o Programa Natureza Empreendedora podem ser acessados no site https://www.sebraepr.com.br/natureza-empreendedora/.

“Buscamos atrair empreendedores que queiram aliar os negócios à conservação ambiental, de forma que seu crescimento também traga impacto positivo à manutenção e à proteção da biodiversidade da região da Grande Reserva Mata Atlântica. Assim, além de contribuir com o desenvolvimento do território, impulsionamos esses pequenos e médios empreendedores”, fala o gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, Guilherme Karam.

Programa Natureza Empreendedora

Iniciado em 2019, o Programa Natureza Empreendedora (PNE) é uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário que busca fortalecer e dar visibilidade a empreendimentos inovadores que promovam impacto positivo para a proteção da natureza e para o desenvolvimento socioeconômico, além de contribuir com a conservação da biodiversidade nos 60 municípios da Grande Reserva Mata Atlântica – o maior remanescente contínuo do bioma no país, que se estende por parte do Litoral e Serra do Mar dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Em cinco anos de atuação, já apoiou 65 negócios sustentáveis de impacto positivo na região. Em 2024, o Sebrae Paraná passa a ser correalizador do programa junto com a Fundação Grupo Boticário.

“Com essa parceria, queremos fortalecer os negócios geridos por empreendedores e empreendedoras, mediante capacitações que tenham impacto socioambiental positivo. São pequenas empresas que, ao mesmo tempo que geram lucro, promovem a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento econômico e social”, pondera Michele Riquetti Tesser, gerente da Regional Leste do Sebrae/PR.

Sobre a Fundação Grupo Boticário

Com mais de 30 anos de história, a Fundação Grupo Boticário é uma das principais fundações empresariais do Brasil que atuam para proteger a natureza brasileira. A instituição atua para que a conservação da biodiversidade seja priorizada nos negócios e em políticas públicas e apoia ações que aproximem diferentes atores e mecanismos em busca de soluções para os principais desafios ambientais, sociais e econômicos. Já apoiou cerca de 1.600 iniciativas em todos os biomas no país. Protege duas áreas de Mata Atlântica e Cerrado – os biomas mais ameaçados do Brasil –, somando 11 mil hectares, o equivalente a 70 Parques do Ibirapuera. Com mais de 1,2 milhão de seguidores nas redes sociais, busca também aproximar a natureza do cotidiano das pessoas. A Fundação é fruto da inspiração de Miguel Krigsner, fundador de O Boticário e atual presidente do Conselho de Administração do Grupo Boticário. A instituição foi criada em 1990, dois anos antes da Rio-92 ou Cúpula da Terra, evento que foi um marco para a conservação ambiental mundial.