Fundação Florestan Fernandes forma 111 bolsistas do Programa Nosso Bairro Melhor

O Programa Nosso Bairro Melhor da Prefeitura de Diadema realizou na quarta-feira, 13/12, a formatura de mais 111 bolsistas contratados. A cerimônia marcou a conclusão do curso de qualificação profissional, oferecido pela Fundação Florestan Fernandes (FFF) em parceria com a Organização CIDAP.

A criação do Programa Nosso Bairro Melhor foi uma ideia do próprio prefeito José de Filippi Júnior para amenizar o problema do desemprego provocado pela pandemia da Covid no município, no seu primeiro ano de governo em 2021. O projeto contou com apoio e aprovação junto à Câmara Municipal.

Responsável pelo curso de qualificação profissional e humana, a FFF ofereceu quatro módulos: Auxiliar de Preservação e Conservação Ambiental, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Pequenos Reparos Residenciais e, por fim, Prospecção e Gestão de Negócios.

Alunos e professores: sempre atentos às oportunidades

Representando os demais bolsistas, o aluno Gilsênio Moreira de Lima elogiou e agradeceu à coordenação e aos professores. “O Programa Bairro Melhor ofereceu pra gente uma oportunidade muito especial”, relatou. “De formação profissional e humana para nos ajudar a enfrentar e resolver os desafios e tornar a vida melhor e mais alegre”, resumiu o formando.

Coube ao professor Renato Quirino de Almeida representar os demais colegas na cerimônia. “Minha história é muito parecida com a de vocês hoje. Tudo começou quando entrei para um curso profissionalizante, mas confesso que interessado apenas na ajuda de custo oferecida”, conta.

O testemunho do professor prosseguiu. “Nesse trajeto acabei encontrando oportunidades que despertaram meu olhar para os estudos. O tempo passou, mas nunca desisti nem desanimei, prestei o exame do Enem por cinco vezes até conseguir sucesso. Nessa caminhada também contei com auxílio federal do ProUni e me tornei engenheiro”, explicou.

Para finalizar, o professor Renato disse que começou a estudar com mais de 30 anos, orientando que os bolsistas devem priorizar os estudos. “E por falar em oportunidades, aproveitem os cursos gratuitos da FFF em 2024. Eu mesmo comecei por cursos técnicos que me despertaram para depois cursar a faculdade de Engenharia”, explicou o mestre.

Nosso Bairro Melhor: cidade mais cuidada e humana

A mesa de formatura foi liderada pela vice prefeita de Diadema, Patty Ferreira. Ela parabenizou o grupo de bolsistas pela conquista, persistência e por não terem desistido no caminho. “A Prefeitura está empenhada e lutando para que a cidade seja, cada vez mais, um local de oportunidades para todos”, disse.

Patty aproveitou para relembrar que a filosofia do Governo Filippi é de que ninguém faz nada sozinho. “Recentemente, a comitiva da Comissão Europeia que visitou Diadema elogiou a manutenção e o cuidado da cidade. Esse reconhecimento deve ser dirigido para vocês do Programa Nosso Bairro Melhor, pois é pelas mãos de vocês que passa a conservação do município”, contou a vice.

O presidente da FFF, Maninho, também destacou que o curso de capacitação também procurou mostrar para os bolsistas que ninguém faz nada sozinho. “Durante a formação os alunos foram orientados sobre novas possibilidades de negócios como a formação de cooperativas”, informou.

Os secretários municipais Vaguinho (Meio Ambiente e Serviços Urbanos) e Odair Cabrera (Administração e Gestão de Pessoas) anunciaram que a partir de janeiro a Prefeitura já vai iniciar a contratação de mais 300 bolsistas. O último processo de seleção resultou em 2.900 inscrições, sendo que a maioria é de mulheres.

A cerimônia de formatura também contou com a presença do secretário de Saúde de Diadema, Zé Antônio, vereador Neno, vereadora Lílian Cabrera, além de coordenadores de equipes e professores.

Programa Nosso Bairro Melhor

Criado em 2021, o Programa Nosso Bairro Melhor é conduzido pelas secretarias municipais de Administração e Gestão de Pessoas, que trata da contratação; e a de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, responsável pela operacionalização e execução dos serviços.

O programa consiste na contratação de bolsistas homens e mulheres para zeladoria e conservação da cidade com serviços de capinagem, pintura de guias e identificação de pontos viciados em descartes irregulares de entulho, entre outros.

Uma vez contratado, o bolsista tem de frequentar o curso de qualificação profissional da FFF. Para tanto, a semana dos contratados é de quatro dias de trabalho e um de aprendizagem. Todos são contratados por um ano, podendo ter o contrato prorrogado por mais um ano.

Os bolsistas se dividem em equipes para atender os bairros: Taboão, Campanário, Paineiras, Canhema, Centro, Conceição, Piraporinha, Nogueira, Casa Grande, Serraria, Inamar e Eldorado.