Fundação Florestal fecha Unidades de Conservação temporariamente devido ao alto risco de incêndio

A Fundação Florestal, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, anunciou neste domingo (1) o fechamento emergencial de 80 unidades de conservação localizadas na região metropolitana e interior do estado. A decisão foi tomada em resposta ao crescente risco de incêndios florestais, que coloca em perigo tanto os visitantes quanto as áreas de preservação.

O fechamento, que entra em vigor imediatamente, seguirá até o dia 12 de setembro, podendo ser revisado conforme as condições climáticas e os riscos associados. Durante este período, as equipes da Fundação Florestal ficarão focadas em ações de prevenção, no monitoramento territorial e no combate aos incêndios, além de prestar apoio às comunidades vizinhas.

O diretor executivo da Fundação Florestal, Rodrigo Levkovicz, explica que a medida é imprescindível neste período crítico com o objetivo de minimizar os impactos dos incêndios florestais e concentrar os recursos e esforços para garantir a preservação dos ecossistemas e a segurança de todos os envolvidos, incluindo as comunidades que dependem diretamente desses recursos.

“Neste momento, as unidades de conservação estão 100% focadas nas ações preventivas de monitoramento e de resposta rápida, caso haja algum foco de incêndio. Também estamos incrementando nossos contratos, especialmente o de bombeiros civis, além de direcionar equipes do litoral e do Vale do Ribeira para somar esforços durante esse período mais critico”, finaliza o diretor executivo da Fundação Florestal.

Confira abaixo a relação das unidades de conservação que serão fechadas:

Alerta mantido

A Defesa Civil do Estado informa que neste domingo (1) há quatro municípios com focos ativos de incêndio: Dois Córregos, Pedregulho, Altinópolis e Jardinópolis. De acordo com o DER e a Artesp, não há interdições em rodovias do estado.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta na última quinta-feira (29) para o risco elevado de incêndios em quase todo o estado nos próximos dias, com a elevação das temperaturas e a baixa umidade relativa do ar, o que aumenta as chances de queimadas.

O Governo de São Paulo mantém o gabinete de crise e monitora a situação dos incêndios.

As concessionárias que administram mais de 11 mil km de rodovias paulistas estão utilizando tecnologia avançada para monitorar e identificar focos de incêndio, sob a supervisão da Artesp.

Os órgãos estaduais recomendam atenção redobrada a medidas preventivas como não colocar fogo em áreas de vegetação seca, não jogar bitucas de cigarro em beiras de rodovias, não realizar a limpeza da área rural utilizando técnicas com fogo, não queimar lixo e não soltar balão. A Defesa Civil reforça a importância de denúncias de incêndios criminosos pelos telefones 181 e 190.