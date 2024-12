Fundação Euroamérica analisa acordo entre Mercosul e UE

No dia 6 de dezembro de 2024, durante a 65ª Reunião de Cúpula do Mercosul em Montevidéu, foi anunciada a conclusão das negociações para o Acordo de Parceria entre o Mercosul e a União Europeia. Este tratado é considerado um marco histórico, resultante de mais de duas décadas de diálogos e esforços conjuntos, e promete significativas transformações nas relações comerciais, políticas e de cooperação entre a América Latina e a Europa.

Um dos pontos centrais do acordo é o forte compromisso com a sustentabilidade. Os signatários se comprometeram a aderir ao Acordo de Paris e a fomentar cadeias de valor que incentivem a transição energética. Além disso, o acordo visa reduzir barreiras comerciais desnecessárias, oferecendo vantagens às pequenas e médias empresas e promovendo um comércio mais inclusivo e responsável. Após essa fase inicial, o texto passará por uma revisão legal e tradução antes de sua assinatura oficial e ratificação.

A Fundação Euroamérica, uma entidade voltada à promoção das relações entre Europa e América Latina, elaborou um comunicado detalhando o impacto esperado do acordo para os países do Mercosul — Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai — bem como para a União Europeia. A fundação já iniciou esforços para divulgar amplamente as implicações do tratado na Europa e busca fortalecer a comunicação sobre o tema nos mercados do Mercosul.

Em sua declaração, a Fundação Euroamérica expressou otimismo quanto à finalização das negociações, considerando-a uma excelente notícia tanto para os europeus quanto para os latino-americanos. O documento enfatiza várias razões para essa celebração:

Relações Comerciais

A fundação destaca a necessidade de um ambiente comercial livre de tarifas aduaneiras, com regras de investimento que garantam segurança e estabilidade. O contexto geopolítico atual, marcado por conflitos militares e políticos globais, torna este acordo ainda mais relevante como um símbolo do compromisso conjunto entre o Mercosul e a Europa.

Espaço Econômico Comum

O acordo cria um espaço econômico que impactará mais de 700 milhões de pessoas. Ele estabelece um ambiente regido pela lei e pela colaboração mútua, oferecendo alternativas às tensões comerciais globais.

Parceria Estratégica

O Mercosul era até então o único bloco da América Latina sem um acordo formal com a Europa. A assinatura deste tratado solidifica uma parceria estratégica que data do final do século XX, reforçando valores democráticos compartilhados e o compromisso com paz, cooperação e desenvolvimento sustentável.

Agenda Global Gateway

Em julho de 2023, durante a última cúpula CELAC-UE, foi aprovada uma agenda de investimentos pela União Europeia no valor de 45 bilhões de euros. O novo acordo facilitará investimentos europeus nos países do Mercosul, promovendo tecnologia, inovação e modernização econômica.

Compromisso da Fundação Euroamérica

Por fim, a fundação reafirma seu empenho em divulgar os detalhes do Acordo e colaborar com os parceiros europeus para garantir sua aprovação no Conselho e no Parlamento Europeu. Eles acreditam que essa ratificação poderá projetar a Europa como um parceiro confiável junto à América Latina.

Este Acordo representa não apenas uma nova era nas relações entre os dois blocos regionais, mas também uma oportunidade significativa para promover práticas comerciais sustentáveis que beneficiarão ambas as regiões no futuro.