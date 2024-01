Fundação Dorina Nowill para Cegos participa de evento do Instituto CasaGrande

A Fundação Dorina Nowill para Cegos, referência em inclusão social de pessoas cegas e com baixa visão, participa do evento ‘Grandes Educadores’ que acontece nos dias 16 e 17 de janeiro. Organizado pelo Instituto CasaGrande, entidade dedicada à formação de professores em todo o Brasil, o evento é uma oportunidade para compartilhar conhecimento e reconhecer os educadores que moldam a educação no Brasil.

A participação da Fundação Dorina terá como foco a trajetória de sua fundadora, Dorina de Gouvêa Nowill, e grande nome da educação inclusiva no Brasil, levando o destaque do trabalho, influência e papel significativo na causa da pessoa cega e com baixa visão. A palestra conduzida pela gerente executiva de Recursos Humanos da Fundação Dorina Nowill para Cegos, Graça Oliveira, acontece dia 17 de janeiro, às 20 horas.

A programação acontece de forma totalmente on-line e gratuita, com transmissão exclusiva pelo canal do Youtube do Instituto Casagrande, nos dias 16 e 17 de janeiro.