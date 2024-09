Fundação Dorina Nowill para Cegos marca presença no 15° Seminário Internacional Biblioteca Viva

A Fundação Dorina Nowill para Cegos, referência em inclusão social de pessoas cegas e com baixa visão, confirma participação no 15° Seminário Internacional Biblioteca Viva, evento que acontece entre os dias 10, 11 e 12 de setembro, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo (SP). O evento, organizado pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, tem como tema, este ano, a inteligência artificial para a inclusão.

Programado para o dia 10 de setembro de 2024, das 17h às 17h15, o painel ‘Conta um Conto – Contação de Histórias para Todos’ (projeto selecionado da Fundação que foi viabilizado pelo PROAC), irá abordar a adaptação e a importância de livros para os formatos acessíveis, como tinta braille e terá como painelista articuladora da Rede de Leitura Inclusiva da Fundação Dorina Nowill para Cegos, Perla Assunção.

Além do painel, a Fundação Dorina estará presente durante todo o evento, das 8h às 17h, em um estande no saguão do seminário para cadastramentos e exposição de livros acessíveis. As inscrições para o evento permanecem abertas até o dia 3 de setembro, no site.

Além da adaptação de livros para o modelo inclusivo, a Fundação Dorina oferece consultoria para tornar redes sociais, sites, vídeos, aplicativos e espaços físicos mais acessíveis, com validação especializada de pessoas cegas e com baixa visão. A equipe é composta por profissionais altamente capacitados, prontos para desenvolver soluções sob medida que garantam inclusão e acessibilidade plena.