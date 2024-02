Fundação Dorina Nowill para Cegos impulsiona o acesso à leitura para pessoas com deficiência visual

A Fundação Dorina Nowill para Cegos, referência em inclusão social de pessoas cegas e com baixa visão, destaca a importância do processo de distribuição gratuita de livros, viabilizada por projetos de incentivos fiscais, como PRONAC, PROAC, CONDECA, FUMCAD. Bibliotecas, escolas, organizações sociais das cinco regiões são contempladas com o acervo acessível e desempenham um papel crucial na disseminação de obras para pessoas com deficiência visual, promovendo a democratização do acesso à leitura.

Um dos principais pontos para o sucesso foi a criação de uma grande Rede de Leitura Inclusiva que aproxima e une os intermediários da leitura incentivando a compartilharem essa boa prática com acessibilidade. Além de receberem os livros da Fundação Dorina, também contam com benefícios significativos, entre eles orientações sobre como promover atividades utilizando os formatos acessíveis, apoio na identificação de oportunidades e parcerias locais para atuação conjunta e estratégias de como mapear o público com deficiência visual no território onde estão, contribuindo para uma atuação mais inclusiva e eficaz.

A Rede de Leitura da Fundação Dorina apoia na curadoria dos títulos e formatos a serem produzidos. Além disso, a Rede desempenha um papel ativo na identificação e aproximação de novos escritores comprometidos com a acessibilidade para as produções próprias da Fundação Dorina, ampliando, dessa forma, a diversidade literária disponível. Passam também a integrar o canal de diálogo com as instituições de Leitura e a Inclusão dos 26 estados mais o Distrito Federal, facilitando a troca de experiências e de informações

Ou seja, a Fundação busca alcançar todas as regiões brasileiras e cidades do interior para garantir uma cobertura nacional, apoiar as instituições no intercâmbio de acervos, promover a troca para o enriquecimento das coleções, e atender aos perfis e preferências das instituições.

No que diz respeito aos tipos de livros disponíveis para as instituições cadastradas na Rede de Leitura da Fundação Dorina, a organização oferece uma ampla variedade de livros literários e biografias que abrangem todas as faixas etárias. A diversidade também se reflete nos autores, contemplando tanto nacionais quanto estrangeiros. Quanto aos formatos, são disponibilizados conteúdos em braille, tinta-braille, EPUB3 e, eventualmente, em MP3, de acordo com os projetos, contendo, ainda, versões em LIBRAS para promover a acessibilidade.

Para que as instituições possam ter acesso aos recursos da Fundação, é necessário seguir alguns critérios específicos durante o processo de cadastro na Rede de Leitura Inclusiva da Fundação Dorina:

– É fundamental que as instituições possuam CNPJ ativo, uma medida que visa comprovar, junto aos projetos da fundação, a destinação apropriada dos livros doados.

– As instituições devem comprometer-se a cumprir a Lei dos Direitos Autorais, mais especificamente a Lei número 9.610. O que implica na disponibilização dos livros de maneira não comercial, destinada exclusivamente a pessoas com deficiência visual, respeitando-se as exceções das obras em domínio público.

– O processo de cadastro é simplificado e pode ser realizado por meio do site www.dorinateca.org.br, link da biblioteca digital da Fundação, onde as instituições devem selecionar a opção “Quero me cadastrar como PESSOA JURÍDICA” após acessar a plataforma e preencher todos os dados solicitados.

Esse procedimento é essencial para que as instituições estejam aptas a usufruir dos benefícios proporcionados pela Fundação Dorina e contribuir para a promoção da leitura inclusiva.