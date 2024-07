Fundação Dorina Nowill oferece cursos de Audiodescrição

A Fundação Dorina Nowill para Cegos, referência em inclusão social de pessoas cegas e com baixa visão, anuncia a abertura de mais um curso em sua plataforma de Educação a Distância (EAD), a Central de Formações. O sistema oferece cursos especializados abertos para todos que têm interesse, promovendo a inclusão e a capacitação profissional.

Dessa vez, a oferta feita é referente ao curso de Introdução à Audiodescrição, que é de suma importância para a inclusão, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão possam compreender conteúdos com imagens, garantindo acesso igualitário à cultura, educação e entretenimento. Além disso, oferece oportunidades de emprego em setores como televisão, cinema e educação.

As aulas cobrem todos os meios de aplicação deste recurso, bem como suas etapas de produção, desde as técnicas de descrição da imagem até o roteiro e gravação do áudio. A proposta aborda o mercado e a profissão de audiodescritor nas funções de narrador, roteirista e consultor. O curso tem início em 03 de julho de 2024 e término em 07 de agosto de 2024, com aulas gravadas na plataforma e aulas ao vivo às quartas-feiras, das 19h00 às 21h00, via Microsoft Teams, totalizando uma carga horária de 80 horas a um valor único de R$600,00, que é revertido para a habilitação e reabilitação na Fundação Dorina. As vagas são limitadas.

Todas as pessoas cegas e com baixa visão, que possuem laudo médico comprovando sua condição visual, com CID, têm direito ao acesso gratuito aos cursos da Central de Formações. Para aproveitar o benefício, é necessário se cadastrar na Dorinateca, a biblioteca virtual da Fundação Dorina, disponível em dorinateca.org.br. Ao preencherem seus dados pessoais, os interessados devem anexar o laudo médico para comprovação do estado da visão. Após a aprovação do cadastro na Dorinateca, basta entrar em contato com a Central de Formações pelo WhatsApp da Fundação Dorina, no número (11) 5087-0999, para garantir o acesso gratuito aos cursos.

Para os demais usuários, a inscrição deve ser feita por meio do https://cursos.fundacaodorina.org.br e o valor pode ser pago via Pix, Boleto ou Cartão de Crédito em até 12x sem juros.

O corpo docente do curso é composto por profissionais altamente qualificados. A professora Patrícia Silva de Jesus, conhecida como Patrícia Braille, é mestra em Educação Científica, Inclusão e Diversidade pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB. A equipe também conta com Silvânia Macêdo, consultora de audiodescrição; Andréia Aparecida da Silva Queiroz, integrante do time Comercial – Soluções em Acessibilidade e conteudista; e Flávio Coelho, bacharel em Comunicação Social – Rádio e TV pela Universidade São Judas Tadeu, pós-graduado em Audiodescrição pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF/MG, e em Business Management pela Lambton College Toronto (CA).

