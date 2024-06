Fundação do Livro e Leitura divulga agenda cultural do mês de junho

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto anuncia sua agenda cultural gratuita para o mês de junho. A primeira atividade será com o sarau do Grupo de Médicos Escritores e Amigos Dr. Carlos Roberto Caliento, nesta quarta-feira, 5 de junho, às 20 horas, na sede da entidade (Rua Professor Mariano Siqueira, 81, no Jardim América).

O grupo tem como objetivo reunir entusiastas da cultura para compartilharem suas criações literárias e musicais. O encontro é organizado pelo médico e escritor Nelson Jacintho. “Acredito que nosso grupo se destaca em Ribeirão Preto por valorizar especialmente a literatura. É uma comunidade que inspira muitas pessoas que não tinham o hábito de escrever ou que liam pouco e passaram a se dedicar mais à leitura”, destaca o médico escritor.

Inclusive, alguns dos frequentadores do grupo que começaram a escrever, já publicaram livros. “No quesito de incentivo à leitura e escrita, acredito que o nosso é o principal grupo de Ribeirão Preto”, explica Nelson Jacintho, destacando a participação do médico e escritor, Carlos Alberto Ferriani. “Já conheço o Nelson há muito tempo. Participamos, uma vez, de um concurso de literatura da USP São Carlos: eu fiz uma poesia e ele uma crônica. Nós ganhamos, cada um em sua categoria. A partir daí ele me incentivou a ingressar no grupo e a continuar escrevendo”, relembra Ferriani que conta com três livros publicados – dois de poesia e um de romance. “Escrever é uma arte. Você escreve porque gosta. No grupo, cada um escreve sobre um assunto, lê uma crônica, conversamos sobre livros e então nos aprofundamos muito sobre literatura”, complementa Nelson Jacintho.

“Terra de Minas”

A agenda cultural gratuita continua no dia 22 de junho, às 18h, com mais uma edição do Cine Fórum, na sede da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. Neste mês, o filme exibido será “Terra de Minas”, de 2015. A produção dinamarquesa é um drama dirigido e escrito por Martin Zadvliet e foi indicado ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro de 2017. O encontro é organizado e coordenado por Marcos e André de Castro, os Gêmeos do Cinema.

Muitos filmes, segundo Marcos de Castro, retratam os horrores e traumas da Segunda Grande Guerra Mundial. Porém, segundo ele, “Terra de Minas” é um dos poucos que retratam o pós-guerra e seus horrores. Outro ponto importante para a escolha do filme dinamarquês para este Cine Fórum é que, das 26 sessões realizadas desde 2022, apenas uma vez foi exibido um longa estrangeiro – sem ser de língua inglesa. “Queremos nos afastar um pouco das produções norte-americanas. Então, trazer esse filme de língua dinamarquesa e alemã é uma forma de reconhecer essas produções, já que somos acostumados pelo cinema norte-americano e por suas narrativas”, comenta.

Os coordenadores ainda aproveitam para fazer um balanço do encontro, que segundo eles está sendo um sucesso de público. “É um evento cult, maravilhoso. Criamos uma familiaridade entre os participantes, com grande diversidade de público. Temos aqueles que vão para escutar e assim mudar sua percepção do cinema, até aqueles que vão para debater e conversar sobre a obra”, mostra André de Castro.

É o caso do Marcelo Noccioli, professor e vendedor, que frequenta o grupo desde 2012. “Este encontro é a minha cara. A exposição que os meninos realizam sobre todos os aspectos do filme e o debate subsequente, muitas vezes revelam pontos que passam despercebidos durante a primeira visualização”, destaca o participante que, mesmo sem assistir filmes na infância, cresceu lendo bastante. Porém, segundo ele, foi no Cine Fórum que começou a conhecer mais sobre cinema e a entender as produções que assistia, principalmente na linguagem oculta. “Existem coisas que não estão na primeira camada do filme. É necessário um conhecimento aprofundado e perceber, nas entrelinhas, o que o diretor ou roteiristas queriam dizer em determinada cena. O Cine Fórum abriu minha cabeça para isso”, explica.

Já a administradora pública Juliana Dassoler Figueredo conhece os Gêmeos do Cinema de longa data, mas só foi participar do Cine Fórum no ano passado. “Sempre gostei de cinema, acompanho muitas críticas no Youtube também, mas o Cine Fórum me agradou por ter a visão do Marcos e do André, além da qualidade na seleção dos filmes. Já assisti mais de 400 filmes na minha vida, mas, dois que eu gostaria que estivessem na agenda do projeto é o Cafarnaum (2018) e o Os Banshees de Inisherin (2022) – inclusive esse foi indicado ao Oscar do mesmo ano”, recomenda.

Sarau Junino

Encerrando a agenda de junho, o Sarau Odilon realizará uma edição especial junina no dia 29, último sábado do mês. O evento será sediado ao lado do Centro Cultural Quintino II, no espaço onde acontece o projeto Horta de Cuidados, voltado para idosos e crianças. Aberto ao público e gratuito, o sarau promete uma atmosfera festiva com o levantamento do mastro dos Três Santos, decoração temática, fogueira e comidas típicas.

A convidada especial do mês é Paula Gualberto, idealizadora do projeto Horta de Cuidados. Reconhecida por seu trabalho no resgate do uso de ervas medicinais, Paula, utilizando folhas, flores e raízes para tratamentos – conhecimento adquirido de seus ancestrais. Além disso, o evento contará com o Roda Poema, proporcionando momentos de poesia e expressão cultural.

O Sarau tem como objetivo realizar rodas de poema e de conversa, com apresentações artísticas e exposições – um tributo a Odilon Ramos de Oliveira, que viveu em Ribeirão Preto pouco tempo após o fim da escravidão no Brasil.

SERVIÇO:

Sarau

Grupo de Médicos Escritores e Amigos Dr Carlos Roberto Caliento

Data e horário: 05/06 (quarta) | 20h

Local: sede da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto (rua Professor Mariano Siqueira, 81, Jardim América)

Aberto e gratuito

Cine Fórum

Exibição do filme “Terra de Minas” (2015)

Data e horário: 22/06 (sábado) | 18h

Local: Sede da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto (rua Professor Mariano Siqueira, 81, Jardim América)

Aberto e gratuito

Sarau Odilon – Sarau Junino

Com Paula Gualberto

Data e horário: 29/06 (sábado) | 16h

Local: Centro Cultural Quintino Facci II (rua Ernesto Petersen, 36, Quintino Facci II)

Aberto e gratuito

Sobre a Fundação

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela realização da Feira Internacional do Livro da cidade, hoje considerada a segunda maior feira a céu aberto do país e também por feiras em municípios do interior paulista. Com uma trajetória sólida, projeção nacional e agora internacional, a entidade estabeleceu sua experiência no setor cultural e, atualmente, além da feira, realiza muitos outros projetos ligados ao universo do livro e da leitura, com calendário de atividades durante todo o ano. A Fundação do Livro e Leitura se mantém com o apoio de mantenedores e patrocinadores, com recursos diretos e advindos das leis de incentivo, em especial do Pronac e do ProAc.