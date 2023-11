Fundação do ABC vence chamamento público e segue à frente do AME Santos

A Fundação do ABC sagrou-se vencedora do chamamento público do Governo do Estado de São Paulo para gestão assistencial e administrativa do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santos. O resultado do certame foi publicado na edição de 27 de novembro do Diário Oficial do Estado. Firmado no modelo de Organização Social de Saúde (OSS), o contrato tem custeio mensal de R$ 1.689.307,91 e vigência de cinco anos com renovação anual. Atualmente, a FUABC também gerencia o AME Praia Grande e o Instituto de Infectologia Emílio Ribas II (Guarujá) na região.

Gerenciado pela FUABC desde novembro de 2020, o AME Santos foi inaugurado em janeiro de 2009 e recebe casos de baixa e média complexidades, sendo referência ambulatorial para cerca de 800 mil habitantes de 3 municípios: Bertioga, Guarujá e Santos. Contudo, nas especialidades cirúrgicas e nas clínicas diagnósticas que não estão disponíveis em outros AMEs da região, o AME Santos atende todas as nove cidades da Baixada Santista: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

Ao todo são 3.022 m² de área física, com 20 consultórios e 20 salas de exames, além de salas de recuperação, curativo, Enfermagem, Central de Material e Esterilização e 2 alas de hospital-dia, que totalizam 8 leitos e 10 poltronas.

“O AME Santos é uma unidade de alta resolutividade que agrega consultas, exames e cirurgias num mesmo local. Para atingir seus objetivos, mantém uma rede de serviços alinhada ao Sistema Único de Saúde da região e desenvolve atividades de capacitação permanente dos recursos humanos, manutenção da qualidade assistencial com diagnósticos e tratamentos adequados, e o encaminhamento eficiente dos usuários para a Atenção Básica ou serviços terciários, quando necessário”, informa a diretora-geral da unidade, Sandra Giron Gallo.

O objetivo principal é a prestação de cuidados próximos e acessíveis aos cidadãos, disponibilizando um conjunto abrangente de serviços que assegurem procedimentos rápidos e eficazes, promovam o diagnóstico precoce, direcionem o tratamento e alarguem a oferta de serviços ambulatórios especializados.

“A gestão da FUABC no AME Santos tem papel fundamental na prestação de atendimentos e procedimentos médicos especializados aos municípios da Baixada Santista. Integramos uma rede de referência regional, de acesso 100% referenciado pela Regulação estadual, garantindo à população assistência especializada, com dignidade e respeito, de modo universal, igualitário e humanizado”, assegura a gerente corporativa de Projetos e Qualidade da FUABC, Gleice Girotto.

Outro destaque da unidade é a presença de uma Farmácia de Medicamentos Especializados, mais conhecida como Farmácia de Alto Custo. O local desempenha um papel fundamental na assistência farmacêutica à população da Baixada Santista, atendendo a uma demanda significativa de cerca de 35 mil usuários por mês. São 15 mil atendimentos presenciais para os municípios de Santos e São Vicente, além outros 20 mil via malote para as cidades de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande. Essa ampla cobertura demonstra o compromisso do AME Santos em fornecer acesso a medicamentos especializados e de alto custo para uma vasta região, garantindo que os pacientes recebam o tratamento necessário de forma eficiente e conveniente.

AMPLIAÇÃO

O novo contrato da FUABC com o Governo do Estado prevê aumento de 1.260 consultas por ano. Além disso, serão implantadas as especialidades cirúrgicas de Ginecologia e Cirurgia Plástica.

No campo das especialidades médicas estão disponíveis as áreas de Alergologia, Anestesiologia, Cabeça e Pescoço, Cardiologia, Cirurgia Geral, Ginecologia, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Pneumologia, Proctologia e Urologia. Já o Serviço de Apoio Diagnóstico conta com Audiometria, Colonoscopia, Densitometria Óssea, Ecocardiografia, Ecocardiografia Infantil, Ecocardiografia Fetal, Eletrocardiografia, Eletroencefalografia, Eletroneuromiografia, Endoscopia, Espirometria, Holter 24hs, Mamografia, MAPA 24hs, Videolaringoscopia, Raios-X, Teste Ergométrico, Urodinâmica, Ultrassonografia e Ultrassonografia com Doppler.

Um dos destaques do AME Santos é a área de Oftalmologia, tanto ambulatorial como cirúrgica, que conta com exames de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), Mapeamento de Retina, Tonometria, Gonioscopia, Fundoscopia, Biomicroscopia, Retinografia Colorida e Fluorescente, Ultrassonografia Ocular, Motilidade Extrínseca Ceratometria, PAM, Paquimetria, Biometria, Campimetria, Fotocoagulação a Laser, Yag Laser, Curva Tensional e Iridectomia (Laser). A unidade é referência em retinopatias para toda a Baixada Santista.

No campo cirúrgico, o AME Santos realiza procedimentos de hernioplastia, biópsias de pele, incisão e drenagem de abcessos, safenectomia, escleroterapia, catarata, vitrectomia, biópsia de Cabeça e Pescoço, postectomia, hemorroida e biópsia de próstata, entre outros.