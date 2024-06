Fundação do ABC treina ‘Alinhamento Cultural’ para transformação do RH

A Diretoria Executiva de Recursos Humanos da Fundação do ABC (FUABC) realizou nesta semana um treinamento com a temática do ‘Alinhamento Cultural’, envolvendo cerca de 50 colaboradores da Mantenedora e da Unidade de Apoio Administrativo (UAA) que integram o RH Corporativo. A capacitação é parte de uma série de iniciativas para transformar a cultura organizacional da FUABC, buscando maior coesão e unificação entre os processos internos da sede e das diferentes unidades de saúde gerenciadas.

“Este é um momento muito importante para o RH da Fundação do ABC. Reservamos um dia exclusivo para a equipe corporativa trabalhar a questão do engajamento e do fortalecimento da cultura institucional”, disse a gerente corporativa de Recursos Humanos da FUABC, Nubia Secafem de Freitas. “Trata-se de um momento de mudança da cultura da empresa, no qual queremos tornar os colaboradores mais fortes e capazes de contribuir para que cada vez mais consigamos prestar um serviço de excelência na saúde”.

Denise Alves Pires, coordenadora de treinamento da FUABC, explicou que a Fundação do ABC está passando por uma transformação cultural e estratégica. O objetivo é consolidar um RH Corporativo que apoie estrategicamente todas as unidades da instituição, fortalecendo a equipe interna para definir um propósito claro. “Estamos trabalhando cultura, propósito e engajamento para fortalecer nossa equipe internamente, antes de expandir essas práticas para fora”, afirmou.

O primeiro treinamento dedicado às equipes do RH Corporativo, realizado no dia 11 de junho, contou com a consultoria do especialista Ricardo Tasinato, que ajudou na identificação de pontos fortes e fragilidades através de análises SWOT realizadas com coordenadores. Este diagnóstico inicial foi essencial para entender as adaptações necessárias e fortalecer as práticas de RH. A proposta é que os processos sejam unificados, garantindo que as práticas implementadas em uma unidade se reflitam nas demais, promovendo, assim, uma padronização eficiente.

O conteúdo programático do treinamento abordou temas como alinhamento cultural e engajamento, destacando a importância da participação ativa no ambiente de trabalho. Foram discutidas as “quatro forças do pertencimento”: propósito, permissão, percepção e participação – fundamentais para que os membros da equipe desenvolvam um senso de comunidade e protagonismo.

DINÂMICAS

Palestrante convidado, Ricardo Tasinato trouxe uma abordagem prática e interativa. Consultor, treinador e facilitador de equipes de alta performance, ele utilizou estudos de caso, trechos de filmes, jogos vivenciais e simulações dramatizadas para ilustrar os conceitos apresentados. A metodologia buscou estimular a participação ativa dos colaboradores, promovendo discussões em grupo e formulando soluções para os desafios apresentados.

“Estamos trabalhando o alinhamento e o engajamento de todo esse time para a construção de uma identidade e a responsabilidade de cada um para a manutenção dessa característica que será construída hoje”, explicou Tasinato. “Então, quero demonstrar que é importante, primeiro, a gente se permitir a participar. Depois que eu estou dentro, é o quanto eu influencio positivamente esse grupo para a manutenção dessa característica, e também o quanto eu percebo que outras pessoas querem fazer parte e as auxilio. Esse é um trabalho muito profundo de construção e alinhamento da identidade”.

O treinamento também enfatizou a necessidade de criar um ambiente de trabalho integrador e sadio, aumentando a produtividade através da assertividade e colaboração. Os participantes foram incentivados a desenvolver vínculos afetivos nas relações profissionais e a planejar estratégias que rompam com antigos paradigmas, criando novos acordos e facilitando a transição cultural.

Trata-se apenas de uma primeira etapa na trajetória de transformação do RH da FUABC. Além desse treinamento inicial, haverá mais passos de fortalecimento interno conduzidos pela Diretoria Executiva de RH. A meta é realizar padronizações de documentos e estratégias, promovendo uma cultura de mudança permanente.