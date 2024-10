Fundação do ABC terá Roda de Conversa sobre prevenção do câncer de mama

A Fundação do ABC organiza na próxima quinta-feira, 24 de outubro, uma Roda de Conversa com o tema “Prevenção é Vida”, como parte das atividades do Outubro Rosa. O evento ocorrerá das 14h às 16h no Anfiteatro David Uip, no campus do Centro Universitário FMABC, com objetivo de conscientizar sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama – tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo.

A iniciativa é aberta aos colaboradores da sede administrativa da FUABC, da Unidade de Apoio Administrativo e do Centro Universitário FMABC, abordando um tema essencial para a saúde feminina. A conversa terá a participação de especialistas e de quem vive a experiência da doença de perto, ampliando a perspectiva sobre o cuidado com a saúde.

Entre as convidadas confirmadas está a Dra. Alessandra Nabarro, médica mastologista da FMABC, com importante atuação no Hospital Estadual Mário Covas, Hospital da Mulher de Santo André e Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher de São Caetano do Sul (CASIM). Ela trará informações sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e novidades na área do câncer de mama, com base em sua ampla experiência profissional.

A mediação da roda de conversa será feita por Carolina de Fátima Silvério, assistente de diretoria da FUABC e paciente em tratamento, que compartilhará sua vivência pessoal na luta contra o câncer de mama, trazendo uma visão humanizada e prática sobre o impacto da doença no cotidiano.

O encontro terá, ainda, a participação das voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Caetano do Sul, grupo de apoio que oferece suporte a pacientes e familiares enfrentando o câncer, reforçando a importância da solidariedade e do suporte emocional durante o tratamento.

MOVIMENTO GLOBAL

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama. É celebrado no Brasil e no exterior com o objetivo de compartilhar informações e promover orientações sobre a doença, a fim de contribuir para a prevenção, detecção e tratamento precoces e, consequentemente, reduzir a incidência e os índices de mortalidade.

Quando o câncer de mama é diagnosticado em estágios iniciais, as chances de cura são significativamente maiores, podendo superar 95%.

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são aproximadamente 74 mil novos casos da doença por ano entre as brasileiras. Estima-se que 17% destes podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis, entre os quais manter o peso corporal saudável, ser fisicamente ativa, evitar bebidas alcoólicas e, no caso das mães, amamentar até o 6º mês de forma exclusiva e, se possível, até os 2 anos ou mais da criança.

Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja; alterações no bico do peito (mamilo); e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas).

A mamografia é o exame de rotina em mulheres sem sinais e sintomas de câncer de mama, recomendada pelo Ministério da Saúde na faixa etária de 50 a 69 anos, a cada dois anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia recomendam o rastreamento anual a partir dos 40 até os 75 anos.