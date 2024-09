Fundação do ABC realiza XII SIPAT entre 16 e 20 de setembro

A Fundação do ABC, por meio do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SEESMT), promove entre os dias 16 e 20 de setembro a XII Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT). O evento contará com uma programação diversificada voltada à saúde e ao bem-estar dos colaboradores, incluindo palestras, atividades de relaxamento, serviços de autocuidado e dinâmicas interativas.

A abertura da semana será no campus da FUABC-FMABC e trará o tema “Discutindo e prevenindo a exaustão no trabalho e Síndrome de Burnout”, abordado pelo Dr. Caio Akaki, médico, terapeuta integrativo e coach de saúde e estilo de vida, e pelo Dr. Victor Crusco Migliori, médico preventivo e pesquisador em saúde mental. A palestra tem como objetivo destacar a importância da prevenção e da gestão do estresse ocupacional para a promoção de um ambiente de trabalho saudável.

No segundo dia, o foco será “relaxamento e qualidade de vida ocupacional”, com a técnica de segurança do trabalho e bombeira civil, Patricia Vicente, que fará uma palestra sobre os temas e uma atividade calmante, no auditório do Centro Hospitalar Municipal de Santo André (CHMSA). O intuito é proporcionar aos participantes uma pausa revigorante no meio da tarde, reforçando a importância do autocuidado no trabalho.

Já na quarta-feira, 18, será a vez do “Dia do Autocuidado”, com atividades de ventosaterapia, quick massage, auriculoterapia e aromaterapia, proporcionando aos colaboradores uma experiência holística de bem-estar. As sessões serão conduzidas por profissionais especializados: a fisioterapeuta Rafaela Martins da Silva, o massoterapeuta Paulo Messias, a psicóloga Rafaela Cardoso dos Santos, a técnica de enfermagem Fabiana Souza, a farmacêutica Liliane Queiroz e o psicólogo Renan Souza dos Santos, que oferecerão técnicas terapêuticas para aliviar tensões e promover o relaxamento.

Para tornar a programação ainda mais dinâmica, no dia 19 vai acontecer o “Quiz da Biossegurança” com Gustavo Silva de Lima, enfermeiro e pós-graduado em Docência, que de forma lúdica pretende reforçar conceitos de segurança no ambiente hospitalar. A atividade será realizada no auditório do CHMSA.

Encerrando a semana, os colaboradores terão uma sessão de ginástica laboral conduzida por Josefa Roserlane da Silva e Franciele Cândida da Silva na Unidade de Apoio Administrativo da FUABC, promovendo a importância do alongamento e da atividade física regular para a prevenção de lesões e melhoria da disposição no ambiente de trabalho.