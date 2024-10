Fundação do ABC realiza primeiro Workshop de Compras para mais de 200 colaboradores

A Fundação do ABC promoveu nesta semana seu primeiro Workshop de Compras, uma iniciativa destinada a capacitar profissionais da entidade envolvidos nas compras e contratações de serviços e obras. O treinamento reuniu mais de 200 colaboradores no Auditório David Uip, no campus universitário, reforçando a importância da padronização e eficiência nas operações internas.

A atividade foi dividida em palestras abordando quatro pilares principais: Administrativo, Financeiro, Jurídico e Controladoria. As discussões cobriram desde processos e documentações até práticas de Due Diligence e aspectos legais de contratos. Cada explanação buscou não apenas informar, mas também melhorar a eficácia dos processos em todas as instâncias da FUABC.

Na abertura dos trabalhos, Bianca Lima de Melo, diretora Administrativa da FUABC, ressaltou a importância do evento: “Este primeiro Workshop de Compras reúne praticamente todas as unidades da Fundação do ABC, marcando o início de um processo de educação continuada no setor. Com essa iniciativa, a FUABC Mantenedora pretende estar muito mais próxima das unidades e das atividades desenvolvidas na ponta, na efetiva prestação dos serviços. Foi uma excelente oportunidade para alinharmos nossas práticas, fortalecermos conexões entre todos os envolvidos, e abrirmos espaço para que as dúvidas fossem sanadas diretamente com os especialistas de cada área, garantindo que nossa atuação seja cada vez mais ágil, padronizada e eficiente”, acrescentou.

O presidente da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, enfatizou a necessidade de transparência e eficiência nas aquisições. “Como podemos ser cada dia mais transparentes e buscar maior eficiência e efetividade na aquisição de bens e serviços? Temos uma nova legislação que traz inovações, e nosso regulamento merece leituras novas à luz dessas mudanças. A participação de todos é fundamental para que possamos repensar nosso modelo de compras, garantindo que ele não permaneça estagnado, mas que evolua continuamente”, declarou.

Por sua vez, o gerente de Compras, Henrique Landi, detalhou os procedimentos internos, destacando a importância de um bom descritivo técnico no início de qualquer aquisição para evitar problemas futuros.

Já a gerente financeira corporativa da Fundação do ABC, Darlice Soares, explicou o processo de elaboração e controle do orçamento da instituição, enfatizando a importância de garantir que os gastos sejam compatíveis com os recursos disponíveis. Ela destacou que o orçamento deve ser equilibrado, sem sobrar nem faltar, e que as travas orçamentárias são essenciais para evitar despesas acima do previsto.

Dr. Sandro Tavares, gerente jurídico corporativo, falou sobre as imposições legais nos trâmites dos processos de compras, esclareceu pontos referentes à matéria no âmbito das Organizações Sociais de Saúde (OSSs), e reiterou que a responsabilidade pelas decisões de compras é dos gestores, enquanto a área Jurídica analisa os processos e emite pareceres.

Dando continuidade ao aspecto jurídico, a gerente de contratos da Unidade de Apoio Administrativo da FUABC, Dra. Tatyana Mara Palma Tavares, ressaltou a importância de justificar as compras conforme as regras do regulamento, principalmente em situações de emergência e em casos de inexigibilidade de licitação.

Seguindo para o Controle Interno, Auditoria e Compliance, Dr. Vinícius Nascimento, gerente da área, destacou o papel de fiscalização das unidades, o monitoramento contínuo para o adequado cumprimento de normas e regimentos internos e apresentou recomendações visando ao aprimoramento da gestão dos processos de compras e contratações.

O encerramento das palestras esteve a cargo do Dr. Rafael Menezes, coordenador de Compliance da FUABC, que falou sobre a importância do compliance no fluxo de compras, destacando a prevenção, detecção e correção de riscos legais, financeiros e reputacionais. Também apontou que a Due Diligence, devidamente inserida no fluxo de compras, contribui para a construção de um ambiente de concorrência justa, promovendo a escolha de parceiros que operam de acordo com os princípios de ética e integridade fomentados pelo Compliance.

Após uma sessão de perguntas e respostas, o “Workshop de Compras” se consolidou como um marco para a FUABC, incentivando a troca de conhecimentos e a melhoria de práticas entre os setores envolvidos, além de fortalecer a cultura de transparência e integridade na instituição.

ENGAJAMENTO

O Workshop de Compras ocorreu em 30 de setembro e foi direcionado aos compradores, gestores de compras e de contratos, além de responsáveis das áreas Financeira e Jurídica ligadas à FUABC. Estiveram envolvidas 23 unidades, sendo elas: Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Santo André, Mauá, Itapevi, Praia Grande, Santos e Sorocaba; Redes de Atenção Básica, Hospitalar e Especializada de Santo André, Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, Centro Hospitalar Municipal de Santo André, Complexos de Saúde de São Bernardo do Campo, de São Caetano do Sul e de Mauá, Centro Universitário FMABC, Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, Hospital da Mulher de Santo André, Hospital Estadual Mário Covas, Hospital Geral de Carapicuíba, Instituto de Infectologia Emílio Ribas Baixada Santista, Contrato de Gestão da Rede Assistencial São Mateus, Polo de Atenção Intensiva (PAI) em Saúde Mental da Baixada Santista, e a Unidade de Apoio Administrativo da FUABC.