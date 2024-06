Fundação do ABC promove treinamento contra incêndio no Conjunto Hospitalar do Mandaqui

Os colaboradores da Fundação ABC que prestam assistência no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, localizado na Zona Norte da Capital paulista, receberam recentemente treinamentos com orientações sobre prevenção e combate a incêndio. A FUABC administra 47 leitos de UTI adulto no local, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

A ação teve como objetivo capacitar as equipes da FUABC para lidar com possíveis situações de emergência, seguindo as diretrizes estabelecidas pelas Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e pela Norma Regulamentadora 23 – Proteção Contra Incêndio.

“Acredito que a prevenção contra incêndio se dá a partir de medidas simples como, por exemplo: o mapeamento da instalação e locais de risco; orientação e conhecimento da localização dos hidrantes, extintores e alarmes de incêndio; recomendações de sistema de iluminação e sinalização de emergência; conhecimento da localização das saídas de emergência visíveis e invisíveis; portas corta-fogo; entre outras”, explica Fabio Batista da Silva, técnico em Segurança do Trabalho da Fundação ABC no Mandaqui.

Ao todo, 103 colaboradores da FUABC participaram dos treinamentos, que ocorreram nos dias 26 e 27 de março e, posteriormente, em 28 e 29 de maio. Foram abordados desde conceitos básicos até práticas avançadas de prevenção e combate a incêndios. Entre os tópicos discutidos estavam: definições de fogo e incêndio, elementos essenciais do fogo, formas de transmissão de calor, classes de incêndio, tipos de combustíveis, agentes extintores, métodos de extinção e procedimentos de evacuação.