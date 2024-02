Fundação do ABC promove primeira reunião integrada entre áreas de T.I

Num movimento visando maior aproximação e troca de experiências entre os departamentos de Tecnologia da Informação (T.I.), a Fundação do ABC promoveu neste mês um encontro que reuniu gerentes e líderes de T.I. de todas as suas unidades de saúde gerenciadas. O evento, que contou com cerca de 20 participantes, marcou o início da estratégia de integrar as equipes, compartilhar boas práticas e discutir projetos de modernização tecnológica alinhados ao planejamento estratégico da instituição e de forma padronizada.

Cleber Renato, gerente corporativo de Tecnologia da Informação da FUABC, comentou sobre os propósitos da reunião. “É unir a equipe, trazer o pessoal para discutirmos temas comuns a todas unidades e que ficam fragmentados dentro de nossas gerenciadas. É começar a agregar o time, trazer qualidade e padronização, falar sobre os projetos de forma geral que agregam valor a todas as nossas unidades. É formar uma equipe de TI realmente corporativa, agregar e compor forças, desenvolver projetos em conjunto. É mostrar que a equipe de TI faz parte da estratégia de saúde e que a FUABC ganha muito com essa união”.

“Percebemos que muitos profissionais, mesmo atuando na mesma função em unidades diferentes, não se conheciam. E também não havia intercâmbio de informações entre equipes que prestam o mesmo tipo de serviço de TI. Queremos com esse movimento aumentar a interlocução e trabalhar de forma mais integrada”, continuou Cleber Renato.

O encontro, realizado em 8 de fevereiro, reforçou a transformação digital como um dos pilares estratégicos da Fundação do ABC para os próximos anos. Nesse contexto, as áreas de TI têm papel crucial nos esforços de modernização administrativa e assistencial, seja facilitando a integração de sistemas, melhorando a gestão de dados ou potencializando o uso de tecnologias como inteligência artificial e automação de processos.

O gerente de TI da FUABC apresentou algumas das ações que estão sendo elaboradas para aprimorar a segurança da informação em todas as unidades, como a formalização de uma política de segurança que deverá ser assinada pelos diretores, a realização de um evento de conscientização focado em gestores, a criação de um comitê interno sobre o tema e a execução de testes de invasão.

PROJETOS

Entre as ações apresentadas pelas unidades gerenciadas esteve a implantação de prontuário eletrônico integrado do paciente, por meio de uma plataforma de interoperabilidade, que permite o compartilhamento de informações entre as unidades. O sistema já foi implantado com sucesso em São Bernardo do Campo e há planos para estender às demais unidades nos próximos anos.

Outro ponto destacado foi a necessidade de treinamento dos profissionais para o uso adequado dos sistemas, visando reduzir erros e melhorar a experiência do usuário. As equipes também apresentaram outros casos de sucesso na implantação de soluções como gestão de leitos, agendamento on-line, prescrição digital, entre outras que trouxeram ganhos de produtividade e redução no uso de papel.

Outros temas discutidos foram os planos de T.I. de cada entidade para 2024, a migração de sistemas hoje em uso para novas plataformas mais modernas e flexíveis, e a necessidade de ampliar os esforços na área de segurança da informação, com políticas e treinamentos para conscientização dos usuários.

Novas reuniões estão previstas, tanto no formato presencial quanto virtual. Também devem ser realizados intercâmbios e visitas técnicas para benchmarking – jargão para comparativo de desempenho – entre as equipes de TI das unidades de saúde. A Fundação do ABC espera com essas ações criar uma rede integrada de conhecimento e colaboração, visando acelerar sua transformação tecnológica nos próximos anos.