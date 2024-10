Fundação do ABC lança Comitê de Boas Práticas para Cotas

A Fundação do ABC (FUABC) realiza em 25 de outubro (sexta-feira) o lançamento oficial de seu Comitê Institucional de Boas Práticas para Cumprimento de Cotas Obrigatórias. O novo grupo de trabalho tem como objetivo consolidar as ações que garantem o cumprimento das cotas legalmente exigidas, incluindo aquelas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e ao programa Jovem Aprendiz, promovendo a inclusão e a equidade no ambiente corporativo.

Sob responsabilidade da Diretoria Executiva de Gestão de Pessoas da FUABC, o comitê é composto por cerca de 30 integrantes de todas as unidades gerenciadas, da Unidade de Apoio Administrativo e do Centro Universitário FMABC. A comissão tem como atribuições o desenvolvimento e a implementação de estratégias para o cumprimento das cotas obrigatórias, a promoção da disseminação de boas práticas entre as unidades da Fundação do ABC e a avaliação contínua das metas estabelecidas. Além disso, o grupo será responsável por elaborar relatórios periódicos sobre o progresso das ações para a alta administração e propor medidas corretivas ou de aprimoramento sempre que necessário, garantindo a efetividade das iniciativas de inclusão.

O lançamento do Comitê de Boas Práticas contará com a presença de diversos gestores, colaboradores e lideranças da instituição. Entre os presentes, estarão o presidente da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, o gerente corporativo Jurídico, Dr. Sandro Tavares, e a gerente corporativa de Gestão de Pessoas, Nubia Secafem de Freitas, que é uma das idealizadoras da iniciativa.

A solenidade também contará com dois palestrantes renomados em suas áreas de atuação. O primeiro será o Dr. José Carlos do Carmo, que é médico e mestre em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, auditor fiscal do trabalho e membro da equipe técnica do Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador. Ele coordena a Câmara Paulista para Inclusão da Pessoa com Deficiência, é autor de livros e artigos na área de saúde do trabalhador e inclusão da pessoa com deficiência.

Em seguida, Vanessa Salvate Fanti apresentará práticas bem-sucedidas focadas nos reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A convidada é uma referência em reabilitação profissional e integra a equipe técnica do Serviço de Reabilitação Profissional na Superintendência Sudeste 1 do INSS.

O novo comitê da FUABC representa um passo significativo na trajetória da entidade, reforçando a responsabilidade social e o compromisso com a promoção de um ambiente de trabalho mais justo e inclusivo para todos.