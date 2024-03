Fundação do ABC inicia megacampanha institucional contra a dengue

A Fundação do ABC deu início nesta semana a uma megacampanha de conscientização e prevenção contra a dengue. A iniciativa surge em apoio aos esforços dos governos Federal, Estadual e dos municípios diante do atual estado de emergência. O objetivo central é unir esforços em favor da educação e mobilização da população contra a dengue, informando sobre a gravidade da doença, os sintomas e também as medidas necessárias para combater o mosquito transmissor, o Aedes aegypti.

A campanha abrange toda a FUABC, incluindo 17 hospitais, 6 Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro Universitário FMABC, a Unidade de Apoio Administrativo e todas as demais unidades de saúde gerenciadas. Entre as ações em andamento estão o envio de comunicados aos cerca de 27 mil colaboradores da instituição. Além disso, serão encaminhadas mensagens via WhatsApp para os pacientes, orientando sobre os sinais de alerta, as medidas preventivas e a importância de buscar assistência médica sem recorrer à automedicação.

Para reforçar a mensagem e garantir ampla disseminação, a FUABC também adaptou os fundos de tela dos computadores dos funcionários e lançará uma série de publicações nas redes sociais, além de distribuir cartazes informativos nas unidades de saúde. Essas ações visam aumentar a conscientização sobre a doença e incentivar práticas que podem impedir a reprodução do mosquito vetor.

DEDETIZAÇÃO DO CAMPUS

Em um esforço adicional para erradicar possíveis focos da doença, a Fundação do ABC, juntamente com o Centro Universitário FMABC, organizou no último domingo, 10 de março, a dedetização completa de todo o campus universitário de Santo André.

A operação incluiu a nebulização das áreas externas, a pulverização interna, inspeções técnicas em locais propensos ao acúmulo de água parada, como telhados e rede de esgoto, aplicação de inseticida específico para eliminar larvas e ovos do Aedes aegypti, além de tratamento preventivo biológico contra o mosquito. Este trabalho meticuloso, realizado das 7h30 às 14h, abrangeu não somente as instalações administrativas e assistenciais, mas também os jardins e outras áreas comuns, visando a eliminação efetiva de possíveis focos em todo o ambiente universitário.

Com estas ações, a Fundação do ABC reafirma seu compromisso com a saúde pública e demonstra a importância da colaboração entre instituições e comunidade para combater efetivamente a dengue, uma ameaça à saúde que pode ser superada com informação, prevenção e ações conjuntas.