Fundação do ABC entrega ‘Selo Bronze’ de qualidade ao AME Sorocaba

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Sorocaba recebeu nesta semana o selo interno nível Bronze do Programa Corporativo de Qualidade e Melhoria Contínua da Fundação do ABC. O AME Sorocaba é a segunda unidade gerenciada pela FUABC a cumprir todos os requisitos das avaliações para obter este reconhecimento, precedido pelo Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

O selo Bronze indica que o AME Sorocaba está em conformidade com os padrões de qualidade em termos de Legislação e Documentação. A próxima meta para a unidade é alcançar o nível Prata, que foca em Gestão por Processos e Mapeamento de Riscos, seguido pelo nível Ouro, que representa a excelência em Gestão por Resultados.

Durante a solenidade de entrega da certificação, realizada em 19 de agosto, o presidente da Fundação do ABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, destacou a importância do incentivo à qualidade: “Fizemos questão de estar aqui porque é muito importante esse tipo de incentivo. Quem ganha, quem se beneficia sempre é a população. É nossa obrigação oferecer saúde de qualidade, com excelência. Agradeço a todos os funcionários envolvidos nesse processo. A FUABC seguirá à disposição para que esses projetos continuem em favor da saúde pública. Nosso olhar é voltado para a população, para as pessoas. Vamos trazer sempre coisas novas, novos conceitos, para entregar serviços de saúde com inovação e qualidade”.

Talita Freitas, coordenadora do Escritório Interno de Qualidade do AME Sorocaba, relembrou o empenho da equipe: “Todos os colaboradores da unidade prezam pela segurança do paciente. Foram quase 30 mil consultas médicas, mais de 20 mil consultas não médicas, 3 mil cirurgias e mais de 9,4 mil exames diagnósticos somente no primeiro semestre deste ano. Estamos comprometidos com a continuidade dessa jornada rumo à excelência”, garantiu.

Por sua vez, Veronica Bley, enfermeira de Qualidade, descreveu a trajetória do AME Sorocaba rumo à conquista do selo bronze: “Em novembro de 2023 recebemos a primeira visita diagnóstica da equipe de Qualidade Corporativa. Desde então, começamos a nos reorganizar. Em janeiro deste ano reestruturamos o Escritório de Qualidade e desenvolvemos muitas ações, como a implantação de um sistema de gestão de documentos. Em junho, após uma nova visita da equipe da Fundação do ABC, fomos aprovados para o selo bronze. Vamos em frente rumo à excelência! Agradeço à gestão participativa e ao apoio de todos que foram essenciais neste processo”.

Gleice Girotto, gerente corporativa de Projetos e Qualidade da Fundação do ABC, detalhou a trajetória do departamento e o caminho percorrido até a implementação do Programa Corporativo de Qualidade e Melhoria Contínua. Ela destacou o grande envolvimento das equipes do AME Sorocaba entre a primeira e a segunda visita do departamento, ressaltando o compromisso e a dedicação na busca pelas adequações necessárias para a conquista do selo. “Foram momentos de intenso aprendizado para todos nós, e cada colaborador fez a diferença para a saúde, qualidade e segurança do paciente”, afirmou.

Ana Laura Marcondes do Nascimento, gerente administrativa do AME Sorocaba, acrescentou: “Este é um momento muito emocionante. É o reconhecimento do resultado de um trabalho em equipe, e estamos muito felizes por participar deste processo tão enriquecedor. Tenho um carinho muito especial pelo AME, onde atuo desde o início, há mais de uma década. É uma honra fazer parte dessa equipe. O selo bronze reflete o sucesso do trabalho que estamos fazendo desde o início. Representa o início de muitas outras conquistas que certamente ainda virão. Muito obrigada a todos os colaboradores da unidade e ao apoio da FUABC nesta jornada constante em busca da excelência nos processos e da qualidade do atendimento”.

PROGRAMA DE QUALIDADE

Lançado em setembro do ano passado, o Programa Corporativo de Qualidade e Melhoria Contínua da FUABC oferece suporte técnico às unidades de saúde gerenciadas para que estejam aptas a buscar acreditações de qualidade, assim como estimular o compartilhamento de experiências exitosas e boas práticas. Para isso, foram criados selos internos de avaliação de qualidade assistencial e administrativa instituídos pela própria Mantenedora, divididos em três níveis: Ouro, Prata e Bronze. A expectativa é de que as acreditações nacionais e internacionais das unidades de saúde sejam uma consequência da criação deste programa. O projeto conta com apoio da Presidência e da área de Governança Corporativa da Mantenedora.