Fundação do ABC e InovaHC iniciam tratativas para acordo de colaboração

A equipe de gestão da Fundação do ABC e representantes do InovaHC, iniciativa ligada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), estiveram reunidos na primeira reunião de alinhamento com vistas a um acordo de colaboração entre as entidades. O encontro, coordenado pelo presidente da FUABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, e pelos representantes do InovaHC, Lourival Belizario e Leonardo Tomiatti da Costa, contou com a apresentação de 13 startups voltadas para a área de inovação em saúde.

O InovaHC é o Núcleo de Inovação Tecnológica do maior hospital da América Latina, atuando como agente de mudança para criar e impulsionar a inovação, integrando pesquisadores, empreendedores, colaboradores e parceiros em favor da saúde. Entre os objetivos da iniciativa estão viabilizar soluções e negócios inovadores, promover a cultura de empreendedorismo e inovação, mapear desafios, co-desenvolver e validar tecnologias, além de conectar atores do ecossistema de inovação em saúde.

Leonardo Tomiatti da Costa agradeceu à FUABC por receber o InovaHC e as startups e anunciou: “Vamos dar sequência a esse trabalho com novas agendas com a Fundação do ABC e já temos permissão para prosseguir com a construção de um acordo de colaboração, para levarmos o impacto da inovação através das startups e dos projetos, como a Saúde Digital, TeleUTI Conectada e a Telemedicina”.

Por sua vez, o presidente da FUABC reforçou a importância desta parceria e o interesse em ter na região do ABC um polo de inovação em saúde. “Agradeço imensamente a presença dos representantes do InovaHC e das startups. É uma honra estarmos reunidos para essa finalidade tão nobre. Esse é somente nosso primeiro encontro, e quero dizer que a FUABC está de portas abertas para vocês. Nossas estruturas, nossos equipamentos são espaços valiosos, ricos em oportunidades para o desenvolvimento de novos projetos e tecnologias. Estamos à disposição para avançarmos nessa parceria e construirmos esse processo de cooperação, em busca de um núcleo de novos projetos e inovação em saúde para a região do ABC Paulista”.

Também estiveram presentes representantes da MOSO Venture Design Builder, responsável pela administração do Hub InovaHC e pelo relacionamento com as startups, além de Bruno Borghi, presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde (ABSS).

STARTUPS EM DESTAQUE

O Hub InovaHC marcou presença no encontro na Fundação do ABC, realizado em 18 de outubro, e reuniu 13 startups para apresentação de trabalhos. Entre os temas abordados estiveram sistema de suporte clínico com Inteligência Artificial (IA), soluções para melhoria da comunicação com o corpo clínico, suporte à jornada do paciente, triagem de lesões potencialmente malignas de pele por smartphone, além de educação e treinamento de pessoas.

Participaram as startups AgoraConsulta, Nick Saúde, WeDoc, Cultivare, Intellidoctor.AI, Vöiston, Dr. Jon, Sappie, Teller, Dr. Nest, Oportuniza, AI Pathology Tech e Caren.