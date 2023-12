Fundação do ABC assume 40 leitos de UTI em Santos

A Fundação do ABC acaba de vencer novo chamamento do Governo do Estado de São Paulo para gestão de 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Guilherme Álvaro (HGA), em Santos. O resultado do certame foi publicado na edição de 12 de dezembro do Diário Oficial do Estado. Ao todo, são 30 leitos voltados ao cuidado intensivo geral e obstétrico e 10 leitos para o cuidado intensivo em cardiologia. A Fundação do ABC também é gestora do Polo de Atenção Intensiva (PAI) em Saúde Mental da Baixada Santista (PAI), que funciona anexo ao HGA.

O gerenciamento técnico e administrativo dos 40 leitos de UTI Adulto da unidade é complexo. Para isso, a Fundação do ABC irá fornecer recursos humanos especializados e atualizados, ofertando capacitação constante aos colaboradores, com o objetivo de trazer qualidade e segurança aos pacientes assistidos. A equipe multidisciplinar será formada por médicos (nefrologistas, cardiologistas e especialista em Ecodopplercardiografia), enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, além de equipe administrativa. O valor por 12 meses de contrato será de R$ 22,9 milhões, ou R$ 1,9 milhão por mês.

“A gestão adequada da assistência e o gerenciamento dos leitos e recursos disponíveis na UTI são fundamentais para que a população referenciada tenha acesso ao serviço em momento oportuno e para que haja melhor aproveitamento do recurso público. A FUABC compromete-se em entregar cuidado e gestão qualificada, humanizada, eficiente e assertiva, resultando em benefícios à população da região”, disse a gerente corporativa de Projetos e Qualidade, Gleice Girotto.

UNIDADE

O Hospital Guilherme Álvaro de Santos (HGA) é referência na região da Baixada Santista, sendo reconhecido pela qualidade assistencial e de ensino. Trata-se de um hospital de grande porte do Governo do Estado com cerca de 170 leitos. Atualmente é parte integrante da Rede de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) com serviço de Radioterapia. Possui estrutura física, recursos humanos e tecnológicos em diagnose e terapia, com potencial de ampliação para atendimento a toda Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS 7), prestando serviço de qualidade e com resposta às demandas regionais.