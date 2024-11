Fundação do ABC arrecada 5,7 toneladas de donativos para entidades beneficentes do ABC

A quinta edição do Halloween Solidário foi marcada pela confraternização, integração e empenho dos colaboradores das sedes da Fundação do ABC e Unidade de Apoio Administrativo (UAA). O projeto organizado durante o mês de outubro arrecadou 5,7 toneladas de alimentos, produtos de higiene e limpeza, que foram entregues para quatro instituições beneficentes localizadas em Santo André, São Bernardo, São Caetano e São Paulo, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nesta edição, foram arrecadados 24 mil itens de donativos pelos colaboradores da FUABC e da UAA. A equipe vencedora foi a Verde, com 6,7 mil donativos, o equivalente a 875 quilos.

O projeto Halloween Solidário da FUABC visa fortalecer os vínculos institucionais, despertar o espírito de equipe, cooperação e empatia com a responsabilidade social em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), preconizados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Entre os quais, destacam-se: 1 – Erradicação da Pobreza/Fome Zero; 2 – Agricultura Sustentável; 10 – Redução das Desigualdades; e 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes. O projeto também reforça a colaboração da FUABC com seus municípios instituidores a partir de uma atuação socioambiental.

“O sucesso dessa campanha solidária não se resume apenas em volume de doações, mas na forma de como a FUABC incorporou os princípios ESG em sua estrutura, assim como reforça os seus compromissos de responsabilidade social. A mobilização dos colaboradores em prol dessa causa reflete um compromisso com o futuro, em que o cuidado com o próximo, com o meio ambiente e com as práticas de governança responsável caminham juntos para criar um impacto positivo. Isso é sustentabilidade”, disse a gerente de Sustentabilidade da FUABC, Daniela Pedregal.

Este ano, quatro instituições foram beneficiadas com as doações do 5º Halloween Solidário da FUABC. São elas: Associação dos Voluntários de Santo André (AV@SA); Lar da Criança Emmanuel, de São Bernardo do Campo; Rede Feminina de Combate ao Câncer, em São Caetano do Sul; e Casa Ninho (Apoio à Criança Carente com Câncer), localizada na Capital.

“Foi um sucesso. Novamente parabenizamos às equipes participantes pelo engajamento e solidariedade com o próximo. A FUABC reforça seu compromisso com o bem-estar social da região do Grande ABC e se orgulha da união de seus colaboradores que em todos os anos se dedicam ao projeto”, disse o coordenador de Sustentabilidade da FUABC, Elson Queiroz.

A premiação simbólica da equipe vencedora ocorreu em 1º de novembro, na sede administrativa da FUABC, em Santo André.