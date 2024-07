Fundação do ABC apresenta novo sistema de ponto e gestão de pessoas

A Diretoria Executiva de Recursos Humanos da Fundação do ABC (FUABC) realizou, dia 18 de julho, a apresentação do novo sistema de ponto desenvolvido pela empresa portuguesa Sisqual. O evento, que aconteceu na sede administrativa da FUABC, em Santo André, reuniu diretores e representantes das áreas de RHs das unidades gerenciadas pela FUABC, totalizando cerca de 30 participantes.

A gerente corporativa de Recursos Humanos da FUABC, Nubia Secafem de Freitas, enfatiza como a nova ferramenta ajudará na gestão de pessoal. “A implantação da Sisqual como ferramenta de gestão de ponto e gestão de escala assistencial vem auxiliar as unidades da Fundação do ABC a otimizar os processos, garantir a assertividade, a celeridade na gestão do ponto e principalmente no gerenciamento de pessoas”, afirma.

A palestra iniciou com uma breve introdução e apresentação dos representantes da Sisqual. Endrigo Duarte, diretor comercial da Sisqual, destacou as melhorias que o novo sistema trará para a Fundação do ABC. “O principal benefício que uma ferramenta de workforce management traz para uma instituição como a Fundação é a otimização. É trazer para dentro da Mantenedora todo o processo otimizado e tornar mais próximas as unidades gerenciadas. É um ganho de qualidade para quem utiliza a instituição, como os pacientes, mas também um ganho para a equipe, que são os principais bens da Fundação. São 28 mil colaboradores que vão se beneficiar com uma ferramenta que vai levar qualidade de vida para eles e otimização do seu tempo de trabalho”, destaca.

A consultora de projetos e apoio ao cliente da Sisqual, Camila Vilas Boas, ressaltou a capacidade do sistema em otimizar processos. “Nosso sistema de gestão da força de trabalho traz como principal objetivo a questão da otimização de processos. As tarefas são automatizadas e o gerenciamento de pessoas e de equipes se torna mais fácil, trazendo redução de custos, como horas extras, banco de horas e também do tempo que os gestores gastam hoje para fazer esse manejo da força de trabalho através de escalas lançadas em Excel. Hoje, automatizamos tudo isso com a nossa solução”, explica Camila sobre o software.

Durante a apresentação foram abordados os módulos contratados pela Fundação do ABC e suas funcionalidades, destacando a importância da integração do sistema com o ERP (Enterprise Resource Planning) da FUABC, que utiliza o software TOTVS. O novo sistema já é utilizado no Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), em Santo André e nos hospitais do Complexo de Saúde de São Bernardo. A implementação já começou no Hospital Geral de Carapicuíba (HGC) e nas unidades da Rede de São Bernardo do Campo. A previsão é que, gradativamente, seja estendida para todas as unidades gerenciadas pela FUABC.

Os participantes do evento esclareceram dúvidas e entenderam como o sistema poderá facilitar o dia a dia dos gestores e colaboradores, proporcionando uma gestão mais eficiente e integrada. A expectativa é que a nova ferramenta traga melhorias significativas na administração do ponto e escalas, contribuindo para a constante melhora de performance dos serviços prestados pela FUABC.