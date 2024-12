Fundação do ABC amplia parceria com Estado e assume AME Araçatuba

A Fundação do ABC, reconhecida por sua expertise em gestão de saúde, inicia um novo capítulo de sua atuação com a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Dr. Oscar Gurjão Cotrim, em Araçatuba. O contrato tem duração de cinco anos e marca a entrada da FUABC no Noroeste do Estado, ampliando sua presença regional e consolidando sua parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

Com início da gestão em 1º de dezembro e dos atendimentos no dia 3, o AME Araçatuba desempenha papel imprescindível na assistência à saúde da população, sendo referência para 28 municípios, que juntos somam quase 600 mil habitantes. A unidade oferece atendimento especializado, com suporte resolutivo e humanizado, complementando a rede assistencial da região.

O AME Araçatuba realiza mensalmente 8.225 consultas médicas, totalizando 98.700 no ano, nas especialidades médicas de Alergologia/Imunologia, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Infectologia, Mastologia, Neurologia, Neurologia Infantil (com ênfase no diagnóstico do TEA), Obstetrícia de Alto Risco, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia/Traumatologia, Pneumologia, Proctologia, Reumatologia e Urologia. Além disso, oferece 1.966 consultas não médicas por mês, ou 23.592 anuais, nas áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social.

Na área de exames diagnósticos, o AME Araçatuba contabiliza 15.964 exames de SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico) Interno por mês, totalizando 191.568 anuais, abrangendo exames para diagnósticos nas áreas de Oftalmologia, Pneumologia, Urologia, Cardiologia e Otorrinolaringologia. Já os exames de SADT Externo somam 1.963 ao mês, ou 23.556 no ano, incluindo audiometria, endoscopia, ultrassonografia, radiologia, ecocardiografia (adulto e infantil), densitometria óssea, mamografia, entre outros.

No campo cirúrgico são 1.300 procedimentos por mês, alcançando 15.600 cirurgias ao ano. As especialidades abrangem Oftalmologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Dermatologia com foco oncológico, Cirurgia Plástica Oncológica e outras intervenções que complementam a assistência médica oferecida pela unidade.

EXCELÊNCIA E QUALIDADE

O contrato firmado com a Secretaria de Estado da Saúde foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 22 de novembro de 2024 para o gerenciamento técnico e administrativo da unidade, garantindo assistência humanizada e eficiente para atender às demandas regionais. Essa nova parceria representa não apenas uma expansão geográfica, mas também uma oportunidade de fortalecer ainda mais a atuação da Fundação do ABC no Sistema Único de Saúde (SUS), consolidando-se como referência em gestão e excelência no atendimento.

“Temos uma grande expectativa e estamos com nossas equipes totalmente voltadas para esse novo desafio em Araçatuba. Dedicaremos todos os esforços para garantir as metas contratuais, mas também para modernizar processos, buscar inovação e atendimento de ponta, com humanização e cuidado centrado no paciente. Vamos implantar a filosofia de trabalho da FUABC, amplamente reconhecida e ratificada por meio de certificações de qualidade nacionais e internacionais, como a ONA e o Qmentum”, destaca o presidente da FUABC, Dr. Luiz Mário Pereira de Souza Gomes, que completa: “Institucionalmente, essa é uma excelente oportunidade para a FUABC. Buscaremos atingir grande expressão no Noroeste do Estado e considero o AME Araçatuba uma importante porta de entrada para este novo e promissor cenário”.

ESPECIALIZAÇÃO NO ESPECTRO AUTISTA

Um dos diferenciais do AME Araçatuba é a atuação da Neuropediatria e da equipe multidisciplinar para o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando o compromisso da unidade com a saúde dos pacientes com necessidades específicas e suas famílias. As consultas são preferencialmente agendadas para sábados, visando oferecer um ambiente mais tranquilo aos pacientes. Após o diagnóstico, o AME realiza a contrarreferência para que o tratamento tenha continuidade em instituições especializadas, como AMA, APAE e CER, fortalecendo a rede de cuidado integral.

QUASE 60 ANOS DE TRADIÇÃO

Caracterizada como pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social de Saúde e entidade filantrópica de assistência social, saúde e educação, a Fundação do ABC está presente em unidades de saúde instaladas em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, Itatiba, Itapevi, Ferraz de Vasconcelos, Sorocaba, Carapicuíba, Mirandópolis, Araçatuba, São Paulo (Capital) e Mogi das Cruzes, além de Praia Grande, Santos e Guarujá.

Declarada instituição de Utilidade Pública nos âmbitos federal e estadual e na cidade-sede de Santo André, a Fundação do ABC foi criada em 1967 pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, com objetivo de implantar uma faculdade de medicina na região do ABC Paulista. Deu certo! Em 1969, surgia a Faculdade de Medicina do ABC – hoje Centro Universitário FMABC, uma referência nacional em ensino, pesquisa, extensão e assistência.

Ao longo dos anos, a FUABC foi se consolidando cada vez mais como parceira estratégica de municípios e do Governo do Estado de São Paulo para a gestão de equipamentos públicos de saúde, primando pela qualidade no atendimento, alta resolutividade e humanização. Com receita anual de mais de R$ 3,6 bilhões e 29 mil colaboradores diretos, a entidade realiza mais de 14 milhões de consultas e atendimentos por ano, além de 176 mil cirurgias, 107 mil internações e 23 milhões de exames e procedimentos.

Com quase 60 anos de tradição, a entidade responde pela gestão de 18 hospitais e 7 Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), além do Centro Universitário FMABC e de uma Unidade de Apoio Administrativo, que está à frente de dezenas de serviços nas áreas de Atenção Básica, Saúde Mental, Urgência e Emergência, entre outras.