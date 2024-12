Fundação das Artes lança livro institucional

Referência em educação e promoção cultural, a Fundação das Artes de São Caetano do Sul anuncia a publicação do livro Nossa História, Nossos Espaços, Nossa Arte, que traz imagens que exaltam a vocação artística da instituição. A obra não apenas celebra o legado da instituição, mas também reconhece o papel desempenhado por professores, alunos, ex-alunos, colaboradores e toda a comunidade que ajudou a moldar a identidade cultural da cidade. A distribuição será gratuita (disponível no site www.fascs.com.br).

“A Fundação publica este livro como forma de registro histórico, tanto para valorizar o passado quanto para encaminhar o seu futuro. É também um material de relacionamento com outros organismos ligados à educação, arte e cultura de todo o país”, afirma a diretora-geral da instituição, Ana Paula Demambro. Ela também liderou um balanço publicado há pouco, do último biênio, na Revista Realizações 2023-2024, lançada em novembro.

Dividido em três seções, a publicação revisita as principais ações da instituição, com destaque para as escolas de Dança, Música, Artes Visuais e Teatro, além das iniciativas que vão além do ensino, aproximando a comunidade por meio de festivais, mostras culturais e exposições. “O livro marca um ponto importante da Fundação das Artes, hoje reconhecida como uma das principais do setor no Estado de São Paulo. É um registro do seu passado e da sua importância cultural, com muitas fotos que trazem a cara de quem realmente é a alma da instituição. Com ele é possível visualizar a atual importância da Fundação das Artes e, a partir deste ponto, visualizar e planejar caminhos que preservem o espírito e as características da Fundação das Artes”, finaliza a diretora.

Sobre a Fundação

A Fundação das Artes de São Caetano do Sul, uma das mais importantes escolas de formação artística do país, oferece cursos nas áreas de artes visuais, dança, música e teatro, onde promove experiências de criação coletiva e difusão cultural. Com um corpo docente renomado e grupos de prática artística que integram alunos, ex-alunos e convidados, a instituição apresenta ao público programação gratuita, que inclui festivais, concertos, temporadas de teatro e dança, exposições e debates, consolidando-se como referência nacional em educação e cultura desde 1968.

Serviço

A versão digital do livro pode ser acessada em www.fascs.com.br (em Institucional / Publicações / Livros) ou no link da bio do perfil de Instagram @fundacaodasartes.