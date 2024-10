Fundação das Artes inicia apresentações da Mostra de Teatro 2024 no ABC

A Mostra Fundação das Artes de Teatro 2024 chega aos palcos do Grande ABC. O projeto, em parceria com o SESC São Paulo e que já estava sendo realizado na Capital, leva ao público um conjunto de apresentações e atividades desenvolvidas pelos mais de 400 alunos da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, até o dia 11 de dezembro. Todas as sessões são gratuitas – os ingressos são distribuídos uma hora antes do início de cada evento.

A Mostra Fundação das Artes de Teatro 2024 é uma oportunidade de fortalecer os laços entre artistas e o público, proporcionando um espaço de diálogo entre diferentes gerações e experiências, tanto em São Caetano quanto em toda Região Metropolitana. As produções inéditas abordam temas variados e refletem a multiplicidade de expressões dos alunos.

Confira a programação completa das apresentações em www.fascs.com.br

Serviço:

Mostra Fundação das Artes de Teatro | 2º Semestre de 2024

Acesso:

Todas as apresentações são gratuitas.

Os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão (um ingresso por pessoa)

Consulte a classificação etária de cada atividade.

Locais das apresentações:

Fundação das Artes de São Caetano Do Sul

Rua Visconde de Inhaúma, 730, Bairro Oswaldo Cruz

São Caetano do Sul

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554, Bairro Santa Paula

São Caetano do Sul

Sesc Santo André

Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar

Santo André

Edifício Oswald de Andrade

Rua Três Rios, 363, Bom Retiro

São Paulo – www.cultsppro.org.br