Fundação das Artes estreia comédia trágica montada pela primeira vez em São Caetano

A Escola de Teatro da Fundação das Artes de São Caetano do Sul apresenta “A Visita da Velha Senhora”, de Friedrich Dürrenmatt, espetáculo que marca a conclusão da Turma 70 da formação técnica. O trabalho estreia dia 23 de março, sábado, e fica em cartaz até 11 de maio no Teatro Timochenco Wehbi.

O espetáculo apresenta a cidade de Güllen, que está em situação de miséria devido a graves problemas econômicos. Os cidadãos decidem, como última forma de salvação, apelar para a ajuda de uma excêntrica bilionária e ex-moradora do município que resolve fazer uma visita depois de anos distante. Porém a ajuda tão desejada não virá de graça, e os cidadãos precisam ser levados a se questionar: qual o limite da humanidade? “Trata-se de uma história que fala sobre poder, comunidade e vingança de maneira despojada e cheia de nuances, que pode proporcionar ao espectador a reflexão acerca do que é certo ou errado sobre os sentimentos (ou ressentimentos) humanos”, afirma Simone Mello Zaidan, diretora do espetáculo.

A temporada encerra um ciclo de três anos e meio de curso técnico, período em que os 13 alunos da Turma 70 estiveram em contato com pesquisas aprofundadas sobre interpretação, produção, direitos profissionais e autorais. A montagem de formatura possibilita o grupo a passar por todas as etapas de uma montagem teatral para que, dessa forma, esteja mais preparado para o mundo do trabalho, seja de maneira independente ou institucional. “Para além da formação de interpretação, a Escola de Teatro é muito focada na formação das técnicas de bastidores, na produção e na gestão em arte e cultura”, destaca Sérgio de Azevedo, professor de produção da escola.

“A preparação foi iniciada em agosto de 2023 e conta com apoio pedagógico e técnico de toda a escola, envolvendo docentes e estudantes. É um dos mais importantes projetos que realizamos no ano”, informa Vanessa Senatori, coordenadora da Escola de Teatro.

O espetáculo terá entrada franca e os ingressos serão disponibilizados na bilheteria da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, sempre uma hora antes do início de cada sessão. Ficará em cartaz de 23 de março a 11 de maio, às sextas-feiras, às 20h, e aos sábados, às 19h. Nas duas últimas semanas da temporada, o espetáculo terá tradução em Libras – Língua Brasileira de Sinais.

Informações no site www.fascs.com.br e nas redes sociais.

A Visita da Velha Senhora

Com a Turma 70 da Escola de Teatro da Fundação das Artes

Temporada de 23 de março a 11 de maio, sextas-feiras, às 20h e sábados, às 19h

Entrada franca

Ficha técnica

Direção Geral: Simone Mello Zaidan

Texto: Friedrich Dürrenmatt

Direção Corporal: Daniella Rocco

Preparação Musical: Milena Miotto

Produção: Sérgio de Azevedo e Turma 70

Design de Luz: Sérgio de Azevedo

Figurino: Paula Venâncio

Cenografia: Paula Venâncio

Fotografia: Luiz Fernandes

Teatro Timochenco Wehbi

Fundação das Artes – Unidade Milton Andrade

Rua Visconde de Inhaúma, 730

Bairro Oswaldo Cruz

São Caetano do Sul