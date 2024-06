Fundação das Artes abre exposição ‘Aquarela’ com 105 trabalhos de 35 artistas

Um convite a mergulhar em um mundo de cores e histórias. É assim definida a exposição “Aquarela”, que será aberta neste sábado (29/6), às 10h, no saguão da Fundação das Artes de São Caetano do Sul (Unidade Milton Andrade). A entrada é franca durante toda a visitação, até 3 de agosto.

A mostra é realizada pela Escola de Artes Visuais da instituição, com curadoria assinada por Valdo Rechelo, coordenador da área. No total, serão expostas 105 aquarelas produzidas por 35 artistas, entre alunos dos cursos avançado, iniciante e técnico em artes visuais, além de trabalhos dos orientadores do ateliê da Fundação: Anete Nascimento, Edvânia Rego, Liliane Santos e Rechelo.

“A exposição não apenas apresenta a técnica da aquarela em si, mas também a poética e criatividade de cada artista. É um convite ao observador mergulhar em um mundo de cores e histórias contadas em cada obra”, afirma o curador.

A montagem levou em consideração o parentesco entre as aquarelas. “Estão divididas entre as obras que apresentam um diálogo entre si”, diz Rechelo, que contou com o apoio técnico do Núcleo de Pesquisa de Artes Visuais em Curadoria e Ações Pedagógicas da instituição.

SERVIÇO

Exposição “Aquarela”

Abertura: 29 de junho de 2024, sábado, às 10h

Visitação: 29/6 a 03/8, de segunda a sexta, das 9h às 21h, e sábados, das 9h às 17h

Entrada franca

Local: Fundação das Artes – Rua Visconde de Inhaúma, 730, São Caetano do Sul

Informações: 11 4239-2020