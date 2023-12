Fundação CASA tem 301 inscritos para prestar Enem PPL na próxima semana 

Nos dias 12 e 13 de dezembro, 301 adolescentes inscritos pela Fundação CASA, internados em 78 centros socioeducativos de 41 cidades, podem prestar o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa (Enem PPL). Para os jovens ainda internados, as provas serão aplicadas nos centros socioeducativos da Fundação CASA.

O Enem PPL é uma versão do Exame Nacional do Ensino Médio destinada a pessoas privadas de liberdade, sejam adultos do sistema prisional sejam adolescentes em medida socioeducativa de internação.

Na terça (12), os jovens internados responderão ao questionário socioeconômico e, depois, às questões sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de escrever a redação. Já na quarta-feira (13), são os conteúdos de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

A realização do Exame está a cargo de profissionais contratados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo Enem PPL.

Os adolescentes que obtiverem pontuação suficiente, poderão utilizar as notas para concorrer a processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e Programa Universidade para Todos (ProUni).

Na Fundação CASA, a educação escolar é realizada em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação, seguindo conteúdo programático, calendário e material didático da rede pública estadual.