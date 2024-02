Fundação CASA realiza etapa da Copa CASA com jovens em internação na zona Leste paulistana

Um grupo de 60 adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação em quatro centros de atendimento da Fundação CASA no Complexo do Brás e no bairro de Itaquera, na zona Leste da cidade de São Paulo, disputam nos dias 20, 22 e 27 de fevereiro a etapa regional da Divisão Regional Metropolitana Sudeste (DRMSE) na XIX Copa CASA de Futebol, o maior campeonato estadual de futebol do Brasil para jovens privados de liberdade.

Os times dos CASAs Juquiá, Rio Paraná e Topázio, do Complexo do Brás, e Itaquera disputam as partidas, no sistema de todos contra todos, no campo de futebol do Sport Lisboa Benfica do Brasil, no bairro da Vila Maria, na capital paulista. Em jogo estão tanto o título regional da DRMSE quanto a classificação para a etapa estadual da Copa, na vaga destinada do vencedor da Divisão Regional.

Ao todo, serão seis jogos, com duas partidas realizadas em cada dia. Os jogos começam às 8h, sendo que cada um terá duração total de 60 minutos, divididos em dois tempos de 30 minutos – com parada técnica de três minutos para hidratação dos adolescentes, além do intervalo de dez minutos entre as etapas.

Ao final das disputas, em 27 de fevereiro, será divulgada a classificação geral. A equipe campeã levará troféu e medalhas, além da vaga para o estadual. O time vice-campeão e o terceiro colocado receberão medalhas. Haverá ainda troféus para artilheiro e goleiro menos vazado da competição.

A Divisão Regional Metropolitana Sudeste é uma das oito administrações regionais da Fundação CASA, responsável por supervisionar o atendimento de centros socioeducativos da cidade de São Paulo, em sua maioria localizados em bairros da zona Leste, como Brás e Itaquera.

Sobre a Copa CASA de Futebol

A Copa CASA de Futebol, na 19ª edição promovida pela Fundação CASA, é o maior campeonato de futebol masculino no Brasil destinado a adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação.

Historicamente a iniciativa conta com o apoio da Federação Paulista de Futebol (FPF) na realização da etapa estadual, com a cessão de espaços para os jogos nas etapas finais, além de materiais – como bolas, troféus e medalhas para as equipes campeãs. Uma equipe de arbitragem oficial também apita as partidas finais da competição.

“A parceria entre a Federação Paulista de Futebol e a edição da Copa CASA é uma oportunidade única para os jovens da Fundação CASA se envolverem em uma competição estruturada, que promove a inclusão, o respeito e os valores positivos por meio desse esporte”, pontuou o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva, durante a reunião na FPF para renovar a parceria, ocorrida no final de janeiro deste ano.

De acordo com o presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes, o esporte é essencial para os adolescentes. “O futebol, especialmente, desempenha um papel crucial na vida dos jovens da Instituição. Por meio dele, promovemos valores como trabalho em equipe, disciplina e resiliência”, destacou.

A Copa CASA se divide em duas fases: a regional e a estadual. Na regional, os times locais, separados conforme a divisão regional da Fundação CASA, jogam entre si e o vencedor dessa etapa segue para a fase estadual. São selecionados oito representantes no Estado.

A fase estadual, organizada pela Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação CASA, se subdivide em classificatória e final. Na classificatória, as oito equipes selecionadas nos regionais disputam as quatro vagas para a final. Já na etapa final, acontecem os jogos semifinais e finais.

A Instituição promove o evento anualmente desde 2005 – apenas em 2021, durante o período mais agudo da pandemia de Covid-19, não houve a edição.